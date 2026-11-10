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Το μήνυμα αισιοδοξίας του Μοντέρο: «Ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά τις συννεφιασμένες μέρες»

Διαβάστε το μήνυμα που έστειλε μέσω social media ο Γιαν Μοντέρο 

Το μήνυμα αισιοδοξίας του Μοντέρο: «Ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά τις συννεφιασμένες μέρες»
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Ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν, Γιαν Μοντέρο, που θα απουσιάσει για αρκετούς μήνες από τα παρκέ εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη στο γόνατο, αρνείται να χάσει το κουράγιο του και στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξία μέσω των social media του.

“Ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά από συννεφιασμένες μέρες”, έγραψε ο Δομινικανός γκαρντ.

Δείτε την ανάρτησή του:

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