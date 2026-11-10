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«Τρέλα» στους φίλους του Παναθηναϊκού για Μπαρτσελόνα

Μια ανάσα από το sold out είναι το Telekom Center Athens για την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με την «Μπάρτσα» την Παρασκευή το βράδυ.

«Τρέλα» στους φίλους του Παναθηναϊκού για Μπαρτσελόνα
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Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα, την Παρασκευή το βράδυ στο Telekom Center Athens έχει ξεκινήσει και στις τάξεις των φίλων του «τριφυλλιού» έχει σημάνει… συναγερμός.

Ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη κόντρα στους Καταλανούς, πριν τα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν και αναμένεται να έχει πολύ μεγάλη βοήθεια από τους φίλους του μιας και στο T-Center δε θα πέφτει… καρφίτσα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το sold out είναι προ των πυλών καθώς απομένουν περίπου 400 εισιτήρια για εξαντληθεί και το τελευταίο.

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