Λιόλιος Gate: Στο στόχαστρο του ανακριτή 4 ακόμα διαιτητές για τους στημένους αγώνες

Νέες εξελίξεις αναμένονται το προσεχές διάστημα στο σκάνδαλο «Λιόλιος Gate», καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις ακόμη διαιτητές πρόκειται να κληθούν από τον ανακριτή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα γνωρίζουν γύρω από την υπόθεση.

Όπως αναφέρεται στο «ieidiseis.gr», ο νέος κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας έχει ήδη ξεκινήσει, με τρεις διαιτητές να καταθέτουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή κ. Μέττου. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της φερόμενης δράσης του κυκλώματος, αλλά και να διασταυρωθούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη λίστα των προσώπων που αναμένεται να κληθούν βρίσκονται τέσσερις διαιτητές, τα ονόματα των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονται σε καταθέσεις και στοιχεία της δικογραφίας. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τρεις εξ αυτών φέρονται να απουσιάζουν από τους ορισμούς της ΚΕΔ αμέσως μετά τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι επικείμενες κλήσεις αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στο παρασκήνιο των διαιτητικών ορισμών, στη λειτουργία του χώρου, αλλά και σε ενδεχόμενες πιέσεις ή προσεγγίσεις που μπορεί να δέχθηκαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ωστόσο, το επόμενο βήμα της διαδικασίας δεν είναι δεδομένο ότι θα αφορά αποκλειστικά την εξέτασή τους ως μαρτύρων. Εφόσον από την αξιολόγηση των νεότερων στοιχείων προκύψουν ενδείξεις ποινικής εμπλοκής, δεν αποκλείεται να ασκηθούν συμπληρωματικές διώξεις και να κληθούν στη συνέχεια να απολογηθούν με την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, υπάρχει και το ενδεχόμενο ορισμένοι ή ακόμη και όλοι οι συγκεκριμένοι διαιτητές να κληθούν εξαρχής ως κατηγορούμενοι, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την ανακριτική έρευνα.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ

Οι νέες εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της μεγάλης δικαστικής έρευνας, η οποία έχει φέρει στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων μέσω δωροδοκιών, δωροληψιών και υποσχέσεων για επαγγελματικά ανταλλάγματα.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των βασικών κατηγορουμένων. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προφυλάκιση τεσσάρων προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης, καθώς και οι διαιτητές Πέτρος Παπαπέτρου και Ηλίας Κορομηλάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στην κατοχή του Πέτρου Παπαπέτρου είχαν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά.

Την ίδια στιγμή, στους διαιτητές Βάσω Τσαρούχα και Αναστάσιο Πηλοΐδη είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει δεκάδες αγώνες και περίπου 50 πρόσωπα, γεγονός που εξηγεί την έκταση και την πολυπλοκότητα της έρευνας.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι νέες καταθέσεις και οι αποφάσεις του ανακριτή ενδέχεται να διευρύνουν περαιτέρω τον κύκλο των προσώπων που θα βρεθούν στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σοβαρότερες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.