Επιστολή στον Βρούτση έστειλε ο Ηρακλής: «Μέτρα - λάστιχο, απαράδεκτη απόδοση ευθυνών από τη ΔΕΑΒ»

Οργισμένη αντίδραση στον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση απέστειλε ο ΓΣ Ηρακλής, με αφορμή το ζήτημα των εισιτηριών που προέκυψαν στην αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό της 10ης αγωνιστικής της Super League στο «Καυτανζόγλειο».

Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε αναφορικά με το ζήτημα και ζήτησε από την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για τον χειρισμό της υπόθεσης

Αναλυτικά η επιστολή:

Ανοικτή Επιστολή / Διαμαρτυρία του ΓΣ Ηρακλής προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση

Θέμα: Αιφνιδιασμός, μέτρα-λάστιχο και απαράδεκτη απόδοση ευθυνών για την υπόθεση του αγώνα Ηρακλής – Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ.

Κύριε Υφυπουργέ,

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής απευθύνεται σήμερα σε εσάς με απόλυτη σαφήνεια, αναμένοντας να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη για το μπάχαλο που δημιουργήθηκε γύρω από την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Superleague μεταξύ του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι παρά αποτέλεσμα ενός πρόχειρου και αντιθεσμικού σχεδιασμού, τον οποίο καλείστε τώρα να διορθώσετε άμεσα, ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί κανένα απολύτως πρόστιμο.

Οι ευθύνες των θεσμών και τα αμείλικτα ερωτήματα:

1. Ο δικός σας αιφνιδιασμός: Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε νόμιμα στις 2 Νοεμβρίου 2026 μέσω της More, σύμφωνα με τις επίσημες διαδικασίες και με τη χρήση του Gov.gr wallet και του ΑΜΚΑ. Χιλιάδες φίλαθλοι προμηθεύτηκαν νόμιμα τα εισιτήριά τους. Κι όμως, μόλις μιάμιση ημέρα πριν από τη σέντρα (μεσημέρι Παρασκευής 6 Νοεμβρίου), ανακοινώσατε ετεροχρονισμένα την απαγόρευση. Η ευθύνη για την αναστάτωση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και στον σχεδιασμό του υπουργείου σας.

2. Αναπάντητα ερωτήματα για τα ήδη διατεθειμένα εισιτήρια: Στην απόφασή σας δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τον κόσμο που είχε ήδη αγοράσει νόμιμα το εισιτήριό του. Τι ακριβώς περιμένατε να κάνουν χιλιάδες φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια λίγες ώρες πριν τον αγώνα;

3. Το «νομικό κενό» της ταυτοποίησης και τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR): Επιβάλλετε μέτρα αγνοώντας την πραγματικότητα: ο ΑΜΚΑ και το Gov.gr wallet αφορούν την ταυτοπροσωπία και όχι την «οπαδική προτίμηση». Επιπλέον, είναι απαράδεκτο να εμπλέκονται ιδιωτικές πλατφόρμες (More) ή ΠΑΕ στη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων οπαδικής τοποθέτησης, κάτι που παραβιάζει κατάφωρα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του κράτους.

4. Αμείλικτα ερωτήματα για τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στα γήπεδα της χώρας: Η πολιτική σας απέναντι στον Ηρακλή έρχεται σε κραυγαλέα αντίθεση με την ανοχή ή την κανονικότητα που επιδεικνύετε σε δεκάδες άλλες αναμετρήσεις φέτος. Απαιτούμε απαντήσεις: με ποιο κριτήριο εφαρμόζονται αλλού οι απαγορεύσεις και αλλού επιτρέπεται απρόσκοπτα η παρουσία φιλάθλων;

◦ Τι ακριβώς ισχύει στους παρακάτω αγώνες:

Βόλος – Ολυμπιακός (17 Αυγούστου),

ΑΕΚ – Ηρακλής (22 Αυγούστου),

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός (30 Αυγούστου),

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ (13 Σεπτεμβρίου),

Βόλος – ΠΑΟΚ (21 Σεπτεμβρίου),

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (20 Σεπτεμβρίου),

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος (10 Οκτωβρίου),

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (18 Οκτωβρίου),

Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός (24 Οκτωβρίου),

Βόλος – Παναθηναϊκός (26 Οκτωβρίου),

Λεβαδειακός – Άρης (1 Νοεμβρίου),

Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα (8 Νοεμβρίου);

◦ Πώς γίνεται σε όλα αυτά τα γήπεδα να φιλοξενούνται οπαδοί χωρίς να κινείται φύλλο, ενώ στον Ηρακλή επιλέγετε τον αιφνιδιασμό της τελευταίας στιγμής;

◦ Υπενθυμίζουμε μάλιστα και την εξαιρετική φιλοξενία των οπαδών της Κηφισιάς στο Καυτανζόγλειο στις 24 Οκτωβρίου (8η Αγωνιστική), αποδεικνύοντας ότι το γήπεδο μας και ο κόσμος μας ξέρουν να τιμούν το πνεύμα του αθλητισμού.

5. Ο ρόλος της ΔΕΑΒ και η απαίτηση να μην υπάρξει πρόστιμο: Σήμερα, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί εμβρόντητη την ΔΕΑΒ —η οποία αποτελεί άμεσο όργανο και βραχίονα του δικού σας Υφυπουργείου Αθλητισμού— να ξεκινά έρευνα και να απειλεί με εξοντωτικά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για έναν αγώνα που κύλησε απολύτως ομαλά.

Κύριε Υφυπουργέ, ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση:

Η ΔΕΑΒ λειτουργεί κάτω από την εποπτεία σας. Αρνούμαστε να γίνουμε αποδιοπομπαίοι τράγοι για τα διοικητικά αδιέξοδα και τις καθυστερημένες ανακοινώσεις του υπουργείου σας.

Αναμένουμε την εντολή για το άμεσο κλείσιμο της υπόθεσης και την ΜΗ επιβολή του παραμικρού προστίμου στον Ηρακλή ή σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο για μια κατάσταση που η ίδια η πολιτεία προκάλεσε.

Ο Ηρακλής δεν πρόκειται να ανεχθεί ούτε στοχοποίηση ούτε άδικες οικονομικές κυρώσεις και διπλά μέτρα. Απαιτούμε σεβασμό στην ομάδα μας, στον κόσμο μας και στη νομιμότητα.

Αναμένουμε τις άμεσες και ξεκάθαρες ενέργειές σας.

Με τιμή,

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής“.