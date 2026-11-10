· ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα, η διαιτησία δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων»

Επίσημη θέση πήρε η ΑΕΚ μετά την κουβέντα που έχει ξεσπάσει για τη διαιτησία του αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: «Έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα, η διαιτησία δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ πήρε θέση για τον ντόρο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες σχετικά με τη διαιτησία στον αγώνα της με τον Λεβαδειακό.

Η Ένωση τονίζει πως «κάποιοι έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και καταλήγουν να γελοιοποιούνται», ενώ συμπλήρωσε πως από την επιλεκτική αγανάκτηση του Λεβαδειακού, απουσιάζει η φάση με το χαστούκι στον Βάργκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ επέλεξε συνειδητά να μη τοποθετηθεί μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ δεν εχει σκοπό να τροφοδοτεί τεχνητές εντάσεις. Αλλά με όσα συμβαίνουν το τελευταίο 48ωρο δεν μπορεί να μη τοποθετηθεί, απέναντι σε όσους έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα σε προκάλυμμα των γνωστών επαγγελματικών εξαρτήσεών τους από άλλες ομάδες.

Η διαιτησία δε σταθηκε στο υψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός πως πιστεύουμε ότι δεν είχε κακές προθέσεις. Το VAR διόρθωσε αποφάσεις, όπως ακριβώς οφείλει. Από την επιλεκτική αγανάκτηση, βέβαια, απουσιάζει η μη αποβολή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, για αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή.

Ο κόσμος πλέον βλέπει καθαρά και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα απ’ όσα χωρά ο μικρόκοσμος της εξαρτημένης σκέψης τους. Γι’ αυτό και καταλήγουν να γελοιοποιούνται».

COMMENTS
LATEST NEWS
15:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο, δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία»

15:45 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε μέχρι το 2029 ο 15χρονος Λαζαρίδης

15:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Tην Τετάρτη η κρίσιμη συνάντηση στο Μονακό για το μέλλον του Κάρικ

15:25 SUPER LEAGUE

Αυτόνομη Θύρα 10: «Θα κάνουμε τα πάντα ώστε η απόφασή σας να ανατραπεί στην πράξη»

15:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Τσάβι κάλεσε τον Φαν ντε Μπεργκ στη θέση του Φαν Ντάικ

14:52 EUROLEAGUE

Το μήνυμα αισιοδοξίας του Μοντέρο μετά τον τραυματισμό του: «Ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά τις συννεφιασμένες μέρες»

14:39 EUROLEAGUE

Ερυθρός Αστέρας: Ο Μιλιένοβιτς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου

14:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: «Σειρήνες» για τον Έντρικ τον Ιανουάριο - «Θέλω απλώς να παίζω»

13:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα, η διαιτησία δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων»

13:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πόσο θα κοστίσει στη Γιουνάιτεντ η απόλυση Κάρικ και η πρόσληψη Ποτσετίνο

13:31 MVP

Amalfi Spider: Η Ferrari που κάνει κάθε διαδρομή να μοιάζει… καλοκαίρι

13:19 STORIES

ΤΟ ΜΠΙΦ LIVE: To Λιόλιος Gate συνεχίζεται!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας