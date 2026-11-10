Ρεάλ Μαδρίτης: «Σειρήνες» για τον Έντρικ τον Ιανουάριο - «Θέλω απλώς να παίζω»

Μετά από ένα επιτυχημένο πέρασμα από τη Λιόν, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός στο δεύτερο μισό της περσινής περιόδου, ο Έντρικ επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στη Ρεάλ ευελπιστώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ζοζέ Μουρίνιο και να πάρει περισσότερο χρόνο.

Μετά το πρώτο τρίμηνο της φετινής σεζόν, όμως, ο νεαρός Βραζιλιάνος επιθετικός περιορίζεται σε σκόρπιες -συνήθως ολιγόλεπτες- συμμετοχές και το γεγονός αυτό τον κάνει να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει τον Ιανουάριο. Ζητώ απλώς ό,τι είναι καλύτερο για την καριέρα μου. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει» δήλωσε ο Έντρικ, ο οποίος έχει ενταχθεί στην εθνική Βραζιλίας ενόψει του φιλικού αγώνα με την Ιαπωνία. «Είμαι ακόμα πολύ νέος, μόλις 20 ετών, οπότε θα δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω απλώς να παίζω, να είμαι χαρούμενος, να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, να βάζω γκολ και να μοιράζω ασίστ -ακριβώς όπως έκανα στη Λιόν, που ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ» πρόσθεσε ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος στη γαλλική ομάδα είχε πέρυσι οκτώ γκολ και οκτώ ασίστ σε 21 αγώνες.

Ο Έντρικ χαρακτήρισε «σπουδαία ευκαιρία» την παρουσία του στη Ρεάλ, αναγνώρισε όμως ότι «... στη θέση μου υπάρχει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, ο Κιλιάν Εμπαπέ, και ξέρουμε ότι είναι ένας (μελλοντικός) νικητής της Χρυσής Μπάλας». Παράλληλα, επιφύλαξε εγκωμιαστικά σχόλια για τον προπονητή του, λέγοντας ότι «έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Μουρίνιο. Κάθε μέρα, έρχεται να με δει και να με ρωτήσει πώς είμαι, ποτέ όμως σχετικά με το ποδόσφαιρο, πάντα σχετικά με την προσωπική μου ζωή. Το εκτιμώ αφάνταστα αυτό. Είναι από τους πρώτους προπονητές που έρχονται να μου μιλήσουν και να μέ κάνουν να νιώσω πραγματικά ευπρόσδεκτος. Του είμαι ευγνώμων για αυτό».