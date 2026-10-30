Σοκ με Μοντέρο στον Ολυμπιακό: Ρήξη μηνίσκου και εκτός δράσης για έξι μήνες!

Σοβαρό πλήγμα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ζαν Μοντέρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, με τον χρόνο επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις να υπολογίζεται στους έξι μήνες.

Ο Δομινικανός γκαρντ είχε τεθεί εκτός «μάχης» τις τελευταίες ημέρες -χάνοντας μεταξύ άλλων και το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Μπεσίκτας- και η λύση του χειρουργείου κρίθηκε απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

Με επίσημη ενημέρωσή της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους στον νεαρό άσο και πλέον η απουσία του Μοντέρο αναγκάζει τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του να αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους, ενώ μένει να φανεί αν οι Πειραιώτες θα βγουν στην αγορά για την κάλυψη του κενού.