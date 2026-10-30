Πιθανό τέλος εποχής για την Μπασκόνια: Σκέφτεται να αποχωρήσει ο Κερεχέτα

Οι αποδοκιμασίες των φιλάθλων βάζουν τον ισχυρό άνδρα των Βάσκων σε σοβαρές σκέψεις να φύγει απ’ την ομάδα μετά από 38 χρόνια. 

Πιθανό τέλος εποχής για την Μπασκόνια: Σκέφτεται να αποχωρήσει ο Κερεχέτα
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Ο Χοσεάν Κερεχέτα είναι απ’ τους ιστορικότερους ιδιοκτήτες ομάδων της EuroLeague. Εδώ και 38 χρόνια είναι ο επικεφαλής της Μπασκόνια. Η ομάδα από τη χώρα των Βάσκων, όμως, δεν αποκλείεται να είναι μπροστά σε ένα τέλος εποχής. Καθώς όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας, σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει!

Η «Mundo Deportivo» και το πρακτορείο «Europa Press», αποκαλύπτουν πως σύμφωνα με πηγές από το σύλλογο, ο Κερεχέτα έχει ενοχληθεί υπέρμετρα, μετά τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την EuroLeague.

Η ήττα με 18 πόντους, έφερε τον κόσμο στο σημείο να ζητά την αποχώρησή του. Κουνώντας λευκά μαντήλια. «Χωρίς κατεύθυνση και χωρίς αγωνιστικό σχεδιασμό, η Αράμπα αδειάζει», ανέφερε ένα πανό που σηκώθηκε στο ματς, εναντίον της διοίκησης.

Η πλευρά του Κερεχέτα φέρεται να υποστηρίζει πως η κριτική δεν ήταν το πρόβλημα, αλλά οι προσωπικές προσβολές. Έτσι, ο ιστορικός ιδιοκτήτης της ομάδας – από τον Οκτώβριο του 1988 – σκέφτεται σοβαρά να αφήσει την ομάδα.

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