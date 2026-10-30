Η ενημέρωση της Χάποελ Τελ Αβίβ για τον τραυματισμό του Σατοράνσκι - Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Κόκκινο» χτύπησε η αγωνία σε ολόκληρη την EuroLeague και τις τάξεις της Χάποελ Τελ Αβίβ, όταν ο Τόμας Σατοράνσκι έχασε την ισορροπία του στον αέρα και σωριάστηκε ακίνητος με την πλάτη στο παρκέ.

Η εικόνα του παίκτη να μένει ξαπλωμένος ανησύχησε συμπαίκτες και αντιπάλους, με τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων να σπεύδουν αμέσως πάνω του για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου, ο Σατοράνσκι αποχώρησε από το γήπεδο έχοντας τις αισθήσεις του, γεγονός που προσφέρει μια πρώτη «ανάσα» ανακούφισης. Εν συνεχεία κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις και να εκτιμηθεί με ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του.

Με τη σειρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα στον 35χρονο άσο, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή της προς το πρόσωπό του.