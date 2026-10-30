Ντουμπάι - Χάποελ 97-83: Εξαιρετική εμφάνιση και επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Πασκουάλ

Έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού σχεδόν από το ξεκίνημα, η Ντουμπάι επικράτησε εύκολα της Χάποελ Τελ Αβίβ με 97-83, φτάνοντας τις έξι νίκες στη φετινή EuroLeague.

Το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ αντέδρασε υποδειγματικά μετά το νωθρό ξεκίνημα και την πρωτοπορία της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη στο πρώτο δεκάλεπτο (22-19). Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεση στην άμυνα, γύρισαν το ματς μέχρι την ανάπαυλα (45-40) και με «όπλο» τον πλουραλισμό στην επίθεση πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +15 (67-52) με πρωταγωνιστές τους Μπέικον και Οκόμπο.

Το παιχνίδι, ωστόσο, επισκιάστηκε την πτώση του Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό σε διεκδίκηση ριμπάουντ, πέφτοντας επικίνδυνα στο κεφάλι και αποχωρώντας εσπευσμένα για τα αποδυτήρια.

Για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ξεχώρισε μετά από αρκετό καιρό ο Φίλιπ Πετρούσεφ, έχοντας απολογισμό 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 17' λεπτά συμμετοχής. Άξιοι συμπαραστάτες του και οι Οκόμπο (18π., 5 ασ.) και Μπέικον (17π., 5 ριμπ).

Από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πάλεψαν τόσο ο Μίσιτς (15π., 7 ασίστ, 4 ριμπ.), όσο και ο Οτούρου (14π., 3 ριμπ.), ωστόσο δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την τρίτη ήττα της ομάδας τους στη φετινή EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 45-40, 74-60, 97-83

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