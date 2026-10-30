· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

Με Πίτερς κόντρα στον Ολυμπιακό η Αρμάνι Μιλάνο

Με μία σημαντική επιστροφή οι Ιταλοί κόντρα στους Πειραιώτες.

Με Πίτερς κόντρα στον Ολυμπιακό η Αρμάνι Μιλάνο
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Με στόχο να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί και να αλλάξει την εικόνα της στη EuroLeague, η Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena. Η ιταλική ομάδα έχει ξεκινήσει με μόλις μία νίκη σε οκτώ αγωνιστικές, επίδοση που την έχει φέρει σε δύσκολη βαθμολογική θέση και καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό το επόμενο παιχνίδι της.

Στην προσπάθεια να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, ο Πέπε Ποέτα θα έχει στη διάθεσή του μία επιπλέον λύση. Ο Άλεκ Πίτερς άφησε πίσω του το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, έχοντας απουσιάσει από την προηγούμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η παρουσία του Αμερικανού αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς θα βρεθεί απέναντι στον σύλλογο με τον οποίο έχει συνδέσει την πορεία του τα τελευταία χρόνια. Για την Αρμάνι, από την άλλη, η επιστροφή του έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς χρειάζεται άμεσα αποτελέσματα για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Η δωδεκάδα της Αρμάνι

Μπαρνέλ, Κόουλ, Ντιόπ, Μπολμάρο, Τόμπσον, Ρίτσι, Χολ, Γκούντουριτς, Μάθιους, Πίτερς, Μπούκερ.

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