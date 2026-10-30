· Παναθηναϊκός

Ερντέμ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Με το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

Η προπονήτρια των «πράσινων», αναφέρθηκε στη σημασία της αναμέτρησης και το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων».

Ερντέμ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Με το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»
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Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν στην Α1 Γυναικών πλησιάζει, με τον αήττητο Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα του Ολυμπιακού το Σάββατο (31/10, 14:30).

Η προπονήτρια των «πράσινων», Σελέν Ερντέμ, αναφέρθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, τονίζοντας πως η ομάδα της γνωρίζει τις απαιτήσεις του αγώνα και είναι αποφασισμένη να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη.

Παράλληλα, στάθηκε στον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας, λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, επισημαίνοντας πως κάθε προπόνηση και η προσοχή στις λεπτομέρειες έχουν ιδιαίτερη αξία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Ερντέμ

«Ετοιμαζόμαστε για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και είμαστε έτοιμες να αγωνιστούμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για προετοιμασία, ειδικά όταν έχουμε ευρωπαϊκό αγώνα.

Γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε προπόνηση και να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες που μετράνε περισσότερο. Ως ομάδα, το έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στην ομάδα μας, στο παιχνίδι μας και σε ό,τι πρέπει να κάνουμε στο παρκέ».

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