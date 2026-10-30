Αναντολού Έφες – Παναθηναϊκός: Η συνάντηση των «πράσινων» με τον Μάικ Τζέιμς (Video)

Ο Μάικ Τζέιμς υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αχίλλειο και χάνει τη σεζόν. Ο Αμερικανός βρέθηκε στο γήπεδο για το ματς της Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τους «πράσινους».

Παίκτες και στελέχη του «τριφυλλιού» έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, να του ευχηθούν γρήγορη ανάρρωση και να αστειευτούν μαζί του. Άλλωστε ακόμη και το ειδικό πατίνι μετακίνησης που χρησιμοποιεί, του το έχει δώσει ο Ματίας Λεσόρ.