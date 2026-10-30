Ντουμπάι - Χάποελ: Σοκαριστική πτώση του Σατοράνσκι - Δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και αποχώρησε (pic)

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην «Coca-Cola Arena» και συγκεκριμένα στο παιχνίδια ανάμεσα στην Ντουμπάι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, όταν ο Τόμας Σατοράνσκι έπεσε άσχημα στο παρκέ με την πλάτη και δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι σε διεκδίκηση ριμπάουντ.

Ο τρόπος της πτώσης του σκόρπισε ανησυχία στους παίκτες και τους φιλάθλους, με το ιατρικό επιτελείο να σπεύδει αμέσως πάνω του.

Ο 35χρονος γκαρντ κατευθύνθηκε απευθείας προς τα αποδυτήρια και πλέον όλοι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του.