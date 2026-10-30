· Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Υπέγραψε στους Θάντερ ο Οσέι Αγκμπάτζι

Στο NBA και τους Θάντερ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Οσέι Αγκμπάτζι, με την ομάδα της Οκλαχόμα να συμπληρώνει το ρόστερ της με την προσθήκη του 26χρονου γκαρντ/φόργουορντ.

Υπέγραψε στους Θάντερ ο Οσέι Αγκμπάτζι
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Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Οσέι Αγκμπάτζι μετά την αποδέσμευσή του από το training camp των Πρωταθλητών Νιου Γιορκ Νικς, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο 26χρονος απόφοιτος του Κάνσας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Η ομάδα της Οκλαχόμα είχε αφήσει ένα κενό στο ρόστερ της, με τον ταλαντούχο γκαρντ/φόργουορντ να είναι αυτός που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα το καλύψει.

Συνολικά, ο Αγκμπάτζι μετράει 7.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα σε 263 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο NBA, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Γιούτα Τζαζ, Τορόντο Ράπτορς και Μπρούκλιν Νετς.

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