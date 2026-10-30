Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Αρμάνι Μιλάνο έρχεται η απόλυτη μπασκετική εκπομπή.

Τελευταία ημέρα για μια ακόμα «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague και το Onsports.gr έχει πάρει μπασκετική… φωτιά.

Αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Onsports έχει… τζάμπολ.

Το Euroleague Bring it On ξεκινάει με τη Χριστίνα Βραχάλη, τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, τον Ηλία Λαλιώτη και τον Γιάννη Κουβόπουλο να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων αλλά και όλες τις εξελίξεις από το «ΛιόλιοςGate».