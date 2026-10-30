Εφές – Παναθηναϊκός 83-68: Το… φάντασμα του «τριφυλλιού» στην Τουρκία

Ακατανόητη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην Τουρκία που επέφερε βαριά ήτττα. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έμεινε πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό και παρά το γεγονός ότι έξι λεπτά πριν από το τέλος βρέθηκε πίσω στο σκορ με έναν πόντο, 66-65, δέχθηκε σερί 14-0 και συνολικά 17-3, γνωρίζοντας την ήττα με 83-65.

Η κακή ημέρα από την αρχή φαίνεται...

Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να άνοιξε λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό, το ξεκίνημα όμως της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν… κάκιστο. Με πολύ όμορφη προσπάθεια ο Ντίνος Μήτογλου έκανε το 2-4, αλλά η συνέχεια ήταν ότι χειρότερο για τους «πράσινους». Με συνεχόμενα λάθη στην επίθεση και πολύ κακές επιστροφές στην άμυνά του ο Παναθηναϊκός είδε την… πλάτη της Εφές. Ο Λόιντ με τρίποντο, αλλά τα γκολ-φάουλ από τον Σάριτς και τον Μάλκολμ έδωσαν την ευκαιρία στην Εφές να προηγηθεί με 17-9 στο πρώτο πεντάλεπτο με την ομάδα του Λάσο να έχει 6 ασίστ και κανένα λάθος.

Επέστρεψε αλλά δεν έδειχνε σημάδια ανάκαμψης

Η συνέχεια ήταν το ίδιο κακή για τον Παναθηναϊκό με τους φιλοξενούμενους να μη μπορούν να βρουν ρυθμό. Ο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε τις αλλαγές περνώντας στο παρκέ τους Φρανσίσκο και Χέιζ-Ντέιβις. Η διαφορά στο 7’ είχε πάει στους 10 πόντους, με τον Τζόουνς με σκοράρει ανενόχλητος μέσα από το «ζωγραφιστό». Ο Παναθηναϊκός άρχισε να παίζει καλύτερη άμυνα, αλλά ο Λεσόρ πέταξε δύο επιθέσεις στα… σκουπίδια, με τον Μπάντιο όμως να ευστοχεί σε τρίποντο και τον Φρανσίσκο να έχει 2/3 βολές για το 21-18 που ήταν το σκορ της περιόδου.

Προσπαθούσαν να βρουν λύσεις οι "πράσινοι"

Μετά από συνεχόμενα άστοχα τρίποντα και συνεχόμενα κερδισμένα επιθετικά ριμπάουντ ο Φρανσίσκο βρήκε τον τρόπο να μειώσει με σουτ τριών πόντων, αλλά η Εφές απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 27-21. Στη συνέχεια ο Χέιζ-Ντέιβις σκόραρε τεράστιο τρίποντο με τους διαιτητές να κλείνουν τα μάτια σε ξεκάθαρο αντιαθλητικό φάουλ, με τον Αμερικανό να μειώνει σε 27-25. Οι «πράσινοι» έπαιξαν καλές άμυνες και είχαν και πάλι την ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο, αλλά οι λάθος επιθετικές επιλογές έδωσαν την ευκαιρία για εύκολα καλάθι στους γηπεδούχους, οι οποίοι στο 15΄ήταν μπροστά με 33-27.

Ο απόλυτος έλεγχος στην Εφές

Ήταν ξεκάθαρο ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν αλλού το μυαλό τους, αφού είχαν χάσει πλήρως την αυτοσυγκέντρωσή τους. Αποκορύφωμα η λάθος πάσα του Ναν, με τον Στράζελ να «κλέβει» και να τελειώνει τη φάση παίρνοντας αντιαθλητικό φάουλ από τον Κέντρικ Ναν. Η διαφορά στο 17’ ήταν στους 12 πόντους, 39-27, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να είναι τραγικοί και να έχουν 5/11 δίποντα και 4/14 τρίποντα. Με την ομάδα του Λάσο να είναι στο +12 και να έχει 1/12 τρίποντα.

Η Εφές είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και είχε καταφέρει να είναι στο 43-31, χάρη στην εξαιρετική της δημιουργία (12 ασίστ) και τον επιθετικό της πλουραλισμό. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει δύο άμυνες και να βγάλει δύο καλά σουτ στην επίθεση και με δύο συνεχόμενα τρίποντα από Ναν και Ντέιβις η διαφορά έπεσες στους 6 πόντους, 43-37, αλλά ο πολύ καλός Στράζελ με ένα ακόμα δίποντο έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια στο +8.

Ήθελε αλλά δε μπορούσε ο Παναθηναϊκός

Στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός έδειξε τη διάθεση να παίξει καλύτερη άμυνα για να αλλάξει τα δεδομένα αλλά δεν ήταν εύκολο. Με πέντε σερί πόντους από τους φιλοξενούμενους η διαφορά έπεσε και πάλι στους 6 πόντους, 48-42, αλλά οι «πράσινοι» συνέχιζαν να κάνουν τα ίδια λάθη, με τη διαφορά να πηγαίνει και πάλι στο +10, 52-42. Η Εφές είχε τον απόλυτο έλεγχο και χωρίς να παίζει ιδιαίτερο μπάσκετ είχε καταφέρε να «εγκλωβίσει» τον Παναθηναϊκό στον ρυθμό της. Στο +10 ο Μπόνγκα με τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 7 πόντους, 56-49, αλλά οι Τούρκοι δεν έχασαν χρόνο, απάντησαν με τον ίδιο τρόπο και η διαφορά πήγε και πάλι στους 10 πόντους, 59-49, στο τελευταίο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε...

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τάπα του Λεσόρ στον Στράζελ, με τον Γάλλο σέντερ να είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Λεσόρ πέτυχε τους πρώτους πόντους και με συνολικά 5 συνεχόμενους ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 3, 61-58. Οι «πράσινοι» σε μία ακόμα στιγμή του παιχνιδιού δεν κατάφεραν να αποφύγουν τα εύκολα λάθη, με τον Μάλκολμ να τους «τιμωρεί» και με 5 δικούς του πόντους να κάνει το σκορ 66-58. Μετά ήταν η σειρά του Ναν να μειώνει με 5 ακόμα πόντους, 66-63 και τον Γιαμπουσέλε να κάνει το 66-65, με το ματς ουσιαστικά να έχει ξεκινήσει και πάλι από την αρχή.

Και κατέρρευσε

Και κατέρρευσε.... Και όμως ο Παναθηναϊκός όχι μόνο κατάφερε να χάσει και πάλι παντελώς την επαφή του με το σκορ, αλλά ουσιαστικά στο 66-65 έχασε το παιχνίδι. Οι «πράσινοι» από τη στιγμή που μείωσαν στον πόντο και έπειτα δέχθηκαν σερί 14-0 και βρέθηκαν από το… πουθενά πίσω στο σκορ με 80-65, με τον Πέιν να κάνει το παιχνίδι της ζωής του.

Τα Δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 56-49, 83-65

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