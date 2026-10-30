Λάσο: «Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει, αλλά βάλαμε τα κρίσιμα σουτ»

Όσα είπε ο Πάμπλο Λάσο μετά τη νίκη της Εφές επί του Παναθηναϊκού AKTOR.

Λάσο: «Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει, αλλά βάλαμε τα κρίσιμα σουτ»
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Η Αναντολού Εφές πέτυχε μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και ο Πάμπλο Λάσο στάθηκε στα μεγάλα σουτ που έβαλαν οι παίκτες του, τη στιγμή που οι «πράσινοι» προσπαθούσαν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην Euroleague TV:

«Μερικές φορές σαν προπονητής βλέπεις πότε είναι καλά προετοιμασμένη η ομάδα σου. Έτσι είναι το μπάσκετ. Παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση. Παίξαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, μας βοήθησε η ομάδα. Στο δεύτερο περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει, έχει φοβερούς παίκτες. Την κρίσιμη στιγμή όταν είχαν μειώσει, μπορεί να μην ήμασταν σε καλή βραδιά στο σουτ, αλλά βρήκαμε κρίσιμα σουτ, βάλαμε αυτά που έπρεπε. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε ένα τέτοιο ματς. Κάναμε σπουδαία δουλειά σε άμυνα και επίθεση. Καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί μπορεί να ξεχωρίζουν παίκτες, αλλά ήταν ομαδική προσπάθεια απόψε».

Για τα 16 λάθη του «τριφυλλιού»: «Αμυντικά κάναμε εξαιρετική δουλειά. Στο μπάσκετ μπορείς να κάνεις καλή δουλειά στην άμυνα και να μπουν τα σουτ. Ήρθαμε από μία σκληρή ήττα, φαινόταν ότι δεν παίζαμε άμυνα, ότι είμαστε χαλαροί. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα μου αντέδρασε, που έβγαλε χαρακτήρα και έδειξε πόσο καλή μπορεί να είναι και αμυντικά και επιθετικά».

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