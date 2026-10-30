· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Η ευχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Μοντέρο: «Γίνε γρήγορα καλά»

Ανάρτηση από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, για τον παίκτη του Ολυμπιακού που υποβλήθηκε σε επέμβαση. 

Η ευχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Μοντέρο: «Γίνε γρήγορα καλά»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζαν Μοντέρο έκανε επέμβαση στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για 6 μήνες. Ο άσος του Ολυμπιακού δέχτηκε τις ευχές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για γρήγορη ανάρρωση.

Μέσω ανάρτησής του, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR «ανέβασε» την είδηση της απουσίας του Δομινικανού γκαρντ, με την ευχή:

«Get well soon (σ.σ. γίνε γρήγορα καλά)».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:16 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν – Μπασκόνια 94-79: Δύο στα δύο στη «διαβολοβδομάδα» με Ουάσινγκτον και Μιλς

23:12 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 84-78: Το δίδυμο ΜακΙντάιρ-Βεζένκοφ καθάρισε για τους λειψούς Πειραιώτες

23:07 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Κοιτώντας πίσω, θα λέμε ότι η σημερινή ήττα ήταν η μεγαλύτερη νίκη της σεζόν»

23:00 STORIES

Live Euroleague Bring it ON: «Βόμβες» Γιαννακόπουλου και οι μάχες των «αιωνίων» στην Ευρώπη

22:52 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Δεν υπήρχε καθόλου άμυνα, πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα»

22:39 EUROLEAGUE

ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε Μοντέρο: «Να σε δούμε στο παρκέ το συντομότερο δυνατό»

22:38 EUROLEAGUE

Σάριτς: «Αν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, με τους υπόλοιπους θα είναι πιο εύκολα»

22:25 EUROLEAGUE

Η ευχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Μοντέρο: «Γίνε γρήγορα καλά»

22:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπράιτον: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του ο Στέφανος Τζίμας

22:13 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις - Παρτίζαν 87-80: Χωρίς αντίπαλο ο Βαλαντσιούνας

22:02 EUROLEAGUE

Λάσο: «Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει, αλλά βάλαμε τα κρίσιμα σουτ»

21:54 SUPER LEAGUE

Πόποβιτς: «Πολύ δύσκολο το παιχνίδι με την Κηφισιά - Δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας