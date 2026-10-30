Η ευχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Μοντέρο: «Γίνε γρήγορα καλά»

Ο Ζαν Μοντέρο έκανε επέμβαση στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για 6 μήνες. Ο άσος του Ολυμπιακού δέχτηκε τις ευχές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για γρήγορη ανάρρωση.

Μέσω ανάρτησής του, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR «ανέβασε» την είδηση της απουσίας του Δομινικανού γκαρντ, με την ευχή:

«Get well soon (σ.σ. γίνε γρήγορα καλά)».