Ζαλγκίρις - Παρτίζαν 87-80: Χωρίς αντίπαλο ο Βαλαντσιούνας

Τρίτη σερί νίκη πέτυχε η Ζαλγκίρις (5-4), επικρατώντας 87-80 της Παρτίζαν (4-5) στο Κάουνας, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Λιθουανοί αντιμετώπισαν σθεναρή αντίσταση από τους Σέρβους μόνο στο πρώτο ημίχρονο (44-40). Στη συνέχεια κυριάρχησαν, άνοιξαν τη διαφορά στο +15 (67-52 στο 28΄) και παρότι η ομάδα του Πεναρόγια ξαναμπήκε στο ματς (77-73 στο 36΄), οι γηπεδούχοι άντεξαν στην πίεση και έφτασαν στη νίκη.

Κουριφαίοι για τη Ζαλγκίρις ήταν οι Βαλανσιούνας (16π., 8ρ.) και Έντουαρντς (17π.,4ασ.). Για τους φιλοξενούμενους, την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στη Euroleague πραγματοποίησε ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με ατομικά ρεκόρ σε πόντους (19) και αξιολόγηση (18).

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 44-40, 69-57, 87-80

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Μπράουν 9, Ακομπόντου, Εχιόγκου 6, Έντουαρντς 17 (2/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/8 βολές), Λι 4, Τουμπέλις 8, Σλίβα 3, Βαλαντσιούνας 16 (5/7 δίποντα, 6/8 βολές, 8 ριμπάουντ), Έβανς 6 (1/2 δίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ), Γκριγκόνιας 4, Μπουτκέβιτσους 7, Ουλάνοβας 4

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πεναρόγια): Τζόουνς 7, Βιλντόσα 14 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Τόμπσον 15 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές), Φρανκς 4, Τανάσκοβιτς 19 (8/12 δίποντα, 3/4 βολές), Στίβενς 4, Ριβς 5, Χέιζ 8, Λάκιτς, Παγιόλα, Λοβέρν 4