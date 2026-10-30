· Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Κοιτώντας πίσω, θα λέμε ότι η σημερινή ήττα ήταν η μεγαλύτερη νίκη της σεζόν»

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Αναντολού Εφές.

Γιαννακόπουλος: «Κοιτώντας πίσω, θα λέμε ότι η σημερινή ήττα ήταν η μεγαλύτερη νίκη της σεζόν»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε την ήττα με κάτω τα χέρια από την Αναντολού Εφές.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε αυτό το ματς και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια.

«Προσωπική άποψη ως φίλαθλος. Κοιτώντας πίσω τον Μάιο θα λέμε ότι η σημερινή ήττα ήταν η μεγαλύτερη νίκη της σεζόν», ανέφερε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού.

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