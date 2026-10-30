Γιαννακόπουλος: «Κοιτώντας πίσω, θα λέμε ότι η σημερινή ήττα ήταν η μεγαλύτερη νίκη της σεζόν»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε την ήττα με κάτω τα χέρια από την Αναντολού Εφές.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε αυτό το ματς και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια.

«Προσωπική άποψη ως φίλαθλος. Κοιτώντας πίσω τον Μάιο θα λέμε ότι η σημερινή ήττα ήταν η μεγαλύτερη νίκη της σεζόν», ανέφερε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού.