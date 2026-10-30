Βεζένκοφ: «Άσχημοι οι τραυματισμοί, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά»

Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός λόγω των απουσίων, την αμυντική ταυτότητα και το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena αναφέρθηκε ο Σασά Βεζένκοφ, στέλνοντας παράλληλα τις δικές του ευχές για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ζαν Μοντέρο που «πάγωσε» την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο φόργουορντ του Ολυμπιακού:

«Είναι κομμάτι του αθλητισμού οι τραυματισμοί, είναι άσχημο, κανείς δεν το περίμενε. Του ευχόμαστε υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και να επιστρέψει όταν νιώθει έτοιμος. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Είναι το ρίσκο που παίρνουμε.

Η Αρμάνι έχει ποιότητα, ταλέντο. Κάποιες φορές δυσκολεύεται, κάποιες παίζει καλύτερα. Όταν έχεις απουσίες, πρέπει να κάνεις 1-2 βήματα μπροστά και να δίνεις ακόμα περισσότερα. Δεν είχαμε το ίδιο βάθος. Δουλεύουμε σκληρά, θα ξεκουραστούμε. Ελπίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε επιστροφές, γιατί αντιμετωπίζουμε την πιο καυτή ομάδα στην Ευρωλίγκα.

Δεν παίζαμε καλή άμυνα στην αρχή της σεζόν. Είναι λογικό γιατί έχουμε νέους παίκτες. Αυτή είναι και ήταν η ταυτότητά μας. Κάναμε ένα βήμα προς τα εκεί απέναντι στην Φενέρ. Σε κάποια κομμάτια κάναμε το ίδιο. Πρέπει να ξεκινάμε από την άμυνα. Αλλά όλα είναι διαφορετικά όταν κερδίζεις».