Κηφισιά: Με μία απουσία και μία επιστροφή κόντρα στον Ολυμπιακό

Με ανεβασμένη ψυχολογία θα υποδεχθεί η Κηφισιά τον Ολυμπιακό (31/10, 19:00), καθώς η εκτός έδρας επικράτηση επί του Αστέρα AKTOR αποτέλεσε την τέταρτη νίκη της στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις.

Η ομάδα των βορείων προαστίων ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τους Πειραιώτες, πραγματοποιώντας την τελευταία της προπόνηση στη Λεωφόρο. Αμέσως μετά, ο Σεμπάστιαν Λέτο ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα έχει στη διάθεσή του.

Στα θετικά για τον Αργεντινό τεχνικό συγκαταλέγεται η επιστροφή του Ιωάννη Κούσουλου, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε ξανά στη διάθεση της ομάδας. Αντίθετα, οι Ντε Λουίς και Δοϊρανλής εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός αγωνιστικής δράσης.

Παράλληλα, από την αποστολή απουσιάζει ο Ιμάμ Γιαγκνέ, καθώς συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής στην αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Κούσουλος, Μαγγανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ , Χριστόπουλος.