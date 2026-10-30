Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο
Μέσω ανάρτησης στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον μεγάλο άτυχο Ζαν Μοντέρο.
Το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στον Ζαν Μοντέρο έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση και δυνατή επιστροφή στα παρκέ μετά το σοβαρό χειρουργείο στο αριστερό γόνατο, που θα τον κρατήσει εκτός για τους επόμενους έξι μήνες.
Συγκεκριμένα με story στο Instagram, η «ερυθρόλευκη» ομάδα ποδοσφαίρου έγραψε: «Καλή ανάρρωση και να επιστρέψεις πιο δυνατός Ζαν Μοντέρο!».