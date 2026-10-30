· Ολυμπιακός

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο

Μέσω ανάρτησης στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον μεγάλο άτυχο Ζαν Μοντέρο.

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στον Ζαν Μοντέρο έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση και δυνατή επιστροφή στα παρκέ μετά το σοβαρό χειρουργείο στο αριστερό γόνατο, που θα τον κρατήσει εκτός για τους επόμενους έξι μήνες.

Συγκεκριμένα με story στο Instagram, η «ερυθρόλευκη» ομάδα ποδοσφαίρου έγραψε: «Καλή ανάρρωση και να επιστρέψεις πιο δυνατός Ζαν Μοντέρο!».

montero-eyxes

COMMENTS
LATEST NEWS
00:28 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Απογοητευμένοι με αυτό που συνέβη στον Μοντέρο - Θα ψάξουμε την αγορά»

00:15 EUROLEAGUE

ΜακΙντάιρ: «Xαρούμενος που κερδίσαμε - Μπορούσαμε καλύτερα στην άμυνα»

00:11 EUROLEAGUE

Τα καλύτερα από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι στη SUNEL Arena (vid)

00:00 EUROLEAGUE

Βαθμολογία EuroLeague: Στην κορυφή οι δύο «αιώνιοι» - Κοιτάζουν ψηλά Μπαρτσελόνα και Ντουμπάι

23:55 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Με μία απουσία και μία επιστροφή κόντρα στον Ολυμπιακό

23:51 EUROLEAGUE

Βίρτους - Μπεσίκτας 101-103: Ο Μόργκαν «ξέρανε» με buzzer-beater τη Μπολόνια

23:45 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Άσχημοι οι τραυματισμοί, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά»

23:39 EUROLEAGUE

Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights από την ήττα του «τριφυλλιού» στην Πόλη (VID)

23:38 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 98-94: Οι Καταλανοί άφησαν μόνους τους αιώνιους

23:35 EUROLEAGUE

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο

23:31 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Τραγικά τα νέα που ακούσαμε για τον Μοντέρο - Το μάθαμε μια ώρα πριν το ματς»

23:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πιέζει τον Μαυροπάνο η Μπεσίκτας» - Η στάση της Γουέστ Χαμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας