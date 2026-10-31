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ΜακΙντάιρ: «Xαρούμενος που κερδίσαμε - Μπορούσαμε καλύτερα στην άμυνα»

Όσα δήλωσε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague

ΜακΙντάιρ: «Xαρούμενος που κερδίσαμε - Μπορούσαμε καλύτερα στην άμυνα»
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Με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να εξελίσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την έβδομη νίκη του στην EuroLeague, επικρατώντας με 84-78 της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο έμπειρος περιφερειακός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αμυντική προσπάθεια των «ερυθρόλευκων», που χρήζει βελτίωσης, υπογραμμίζοντας πως σε κάθε ματς διαφορετικός παίκτης βγαίνει μπροστά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικάνος γκαρντ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε. Ήταν δύσκολη εβδομάδα. Κάναμε καλή δουλειά. Μπορούσαμε καλύτερα στην άμυνα, αλλά είμαι χαρούμενος που πήραμε τη νίκη.

Είναι μεγάλη η σεζόν. Κάποιοι ξεκίνησαν πιο ζεστοί, άλλοι θα χρειαστούν χρόνο. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα έχει μεγάλη βραδιά. Απόψε εγώ και ο Σάσα. Την επόμενη κάποιος άλλος. Έχει να κάνει με τον κόουτς που έφτιαξε αυτή την ομάδα».

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