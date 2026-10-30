Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 98-94: Οι Καταλανοί άφησαν μόνους τους αιώνιους

Ματς γεμάτο σασπένς στη Βαρκελώνη, με την Μπαρτσελόνα να χαμογελά στο τέλος. Ο «εμφύλιος» με τη Βαλένθια βρήκε τους «μπλαουγκράνα» νικητές με 98-94, με τις δύο ομάδες να είναι πλέον μαζί στο 6-3.

Με το αποτέλεσμα αυτό και μετά τις ήττες της Χάποελ και της Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός είναι μόνοι στις 7 νίκες.

Ο Ρόμπινσον με 22 πόντους ήταν ο καλύτερος των Καταλανών, με τον Πάρα να ακολουθεί με 19 και τον Πάντερ να έχει 18. Για τους ηττημένους, ο Μπρουκς με 26 ξεχώρισε, ενώ ακολούθησε ο Ριβέρο με 12.

Το ματς ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκειά του. Οι Καταλανοί είχαν μικρά προβαδίσματα στην αρχή και πήγαν στο ημίχρονο με υπέρ τους 44-42. Η Βαλένθια στο τρίτο δεκάλεπτο βρέθηκε να προηγείται με 5 (53-58 34’). Με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν την περίοδο στο 69-68.

Ένα τετράλεπτο αλλαγής στο προβάδισμα περιελάμβανε η αρχή του τέταρτου δεκαλέπτο. Το ματς έφτασε στο 38’ με 87-86, σε παιχνίδι για… γερά νεύρα. Ο Ρόμπινσον με καλάθι και φάουλ έκανε το 90-86, με τον Ριβέρο να μειώνει σε 90-88. Ξανά ο Ρόμπινσον με τρίποντο πήγε τη διαφορά στους 5, με τον Μπρουκς να «απαντά» άμεσα για το 93-91 στα 49’’. Ο Οσετκόφσκι αστόχησε σε τρίποντο για προσπέρασμα, με τον Πάντερ να βάζει 2 βολές για το 95-91 στα 13’’. Ο Άρμονι Μπρουκς μείωσε στον πόντο με 9 δευτερόλεπτα να απομένουν. O Μπριθουέλα με 1/2 βολές έκανε το 96-94, αλλά πήρε το ριμπάουντ και με καλάθι «καθάρισε» το ματς κάνοντας το 98-94.

Δείτε τα στατιστικά του ματς.