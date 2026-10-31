Μπαρτζώκας: «Απογοητευμένοι με αυτό που συνέβη στον Μοντέρο - Θα ψάξουμε την αγορά»

Ξεκάθαρος στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι Μιλάνο, αναφερόμενος στην τεράστια απώλεια του Ζαν Μοντέρο, αλλά στην πρόθεση ενίσχυσης του ρόστερ.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός έκανε θερμή έκκληση προς στον κόσμο για μεγαλύτερη παρουσία στη Sunel Arena, ενώ τόνισε πως αυτός και το επιτελείου του πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες του νέου μεταγραφικού αποκτήματος, Τζον Κόντσαρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού στη συν. Τύπου:

Για τον Μοντέρο: «Πρέπει να ξεκινήσω από την υπόθεση Ζαν Μοντέρο. Είμαστε όλοι απογοητευμένοι από αυτό που του συνέβη. Τον χάνουμε για έξι μήνες. Οπότε, του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και να επιστρέψει με το ίδιο ταλέντο, προθυμία και κίνητρο. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κρατήσουμε τον Ολυμπιακό στη θέση που του αξίζει και γι’ αυτό ήταν πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε σήμερα.

Όλοι ξέρουμε το ταλέντο του Μοντέρο και εγώ είμαι εντυπωσιασμένος, γιατί τον έχω δει και στην προπόνηση. Μεταφράζει το ταλέντο του σε νίκες, δεν είναι μόνο για τους φιλάθλους που τον παρακολουθούν».

Για το αν θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός: «Στη ζωή πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί και μαχητικοί. Θα κοιτάξουμε στην αγορά αν υπάρχει κάτι και τι υπάρχει. Οι πρόεδροι είναι πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα».

Για τον Κόντσαρ: «Πιστεύουμε πάρα πολύ στον Κόντσαρ. Πιστεύουμε πως είναι πολύ καλός και ταιριάζει στο παιχνίδι μας».

Για τον Φουρνιέ: «Την άλλη εβδομάδα επιστρέφει και ο Φουρνιέ, ελπίζω την άλλη εβδομάδα. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να είμαστε στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας».

Για το πρόγραμμα και τους τραυματισμούς: «Είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση η EuroLeague. Πρέπει να παίζεις κάθε δύο μέρες παιχνίδια χωρίς αύριο. Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες.

Βλέπω κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους πάντες. Στη Ρεάλ δύο παίκτες, ο Μαλεντόν και ο Γιάντουνεν, τραυματίστηκαν. Ο Μίροτιτς είναι εκτός επ’ αόριστον, ο Μοντέρο το ίδιο. Είναι μέρος του αθλητισμού. Ο Σατοράνσκι επίσης είναι πολύ σημαντικός και δεν ξέρω αν είναι εφικτό για τις ομάδες να παίζουν τέσσερα παιχνίδια την εβδομάδα. Δεν είναι φυσιολογικό. Τα παιχνίδια δεν έχουν την ίδια σημασία με το NBA. Νιώθω εξουθενωμένος, γιατί ήξερα πόσο σημαντικό ήταν να νικήσουμε».

Για το παιχνίδι με τη Μιλάνο: «Είχαμε μία μέρα λιγότερη για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι. Μας έλειπαν αρκετοί παίκτες, κυρίως από την περιφέρειά μας.

Σεβασμός στη Μιλάνο, γιατί έπαιξε δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και ήταν πολύ ανταγωνιστική απέναντι σε δύο κορυφαίες ομάδες. Έχασε στις λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό και σήμερα έμεινε στη διεκδίκηση μέχρι τέλους. Είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Αυτά είναι τα δυσκολότερα παιχνίδια, όσα θεωρείς ότι θα κερδίσεις σίγουρα».

Για την Sunel Arena και τον κόσμο: «Η ομάδα μας αξίζει να έχει περισσότερο κόσμο σε παιχνίδια σαν αυτό. Είμαστε πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, πρώτοι στη βαθμολογία και έχουμε σοβαρά προβλήματα τραυματισμών.

Καταλαβαίνουμε πως τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, είναι μακριά, αλλά η ομάδα μας αξίζει να έχει μεγαλύτερη υποστήριξη. Η δυναμική του κόσμου είναι τεράστια. Ελπίζω να μην είμαστε υπερόπτες και κακομαθημένοι και να νομίζουμε ότι η ομάδα μας θα φτάσει στο Final Four και τότε θα την υποστηρίξουμε.

Μια έκκληση κάνω. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερο κόσμο και να νιώσουμε την υποστήριξη των φανταστικών φιλάθλων μας».

Για τον Ντόρσεϊ: «Εννοείται να γυρίσει νωρίτερα; Ο Τάιλερ ήταν σημαντικός, πέρυσι βοήθησε την ομάδα. Δεν έχω κρατήσει σε κανέναν κακία, προκειμένου να κερδίσει ο Ολυμπιακός μπορώ να κάνω τα πάντα σ’ έναν ηθικό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που όλοι θέλουν να είναι. Εγώ αν ήμουν μπασκετμπολίστας θα ήθελα να είμαι σε αυτή την ομάδα. Οι παίκτες είναι και παιδιά, όσοι φοράνε σορτσάκι είναι παιδιά. Πολλές φορές οι εγωισμοί, ο περίγυρός μας δημιουργεί θέματα. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό εγώ είμαι πάντα ανοικτός να τον αφήσω να το κάνει με μεγάλη χαρά».