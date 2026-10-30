«Πιέζει τον Μαυροπάνο η Μπεσίκτας» - Η στάση της Γουέστ Χαμ

Το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο εξακολουθεί να απασχολεί τον τουρκικό Τύπο, με το όνομα του Έλληνα διεθνούς αμυντικού να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Fanatik», οι άνθρωποι της ομάδας της Κωνσταντινούπολης δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης του 28χρονου στόπερ της Γουέστ Χαμ, καθώς αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν θεωρείται εύκολη. Όπως αναφέρει το τουρκικό ρεπορτάζ, παρά τον υποβιβασμό των «σφυριών» στην Championship, ο Μαυροπάνος παρέμεινε στο Λονδίνο και έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας. Η Γουέστ Χαμ, μάλιστα, εμφανίζεται απρόθυμη να τον παραχωρήσει στη διάρκεια της σεζόν.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, έχοντας πετύχει πέντε γκολ σε 11 συμμετοχές και συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια της ομάδας του να επιστρέψει άμεσα στην Premier League.

Το συμβόλαιό του με τον αγγλικό σύλλογο έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο, σύμφωνα με τη «Fanatik», έχουν ήδη υπάρξει διερευνητικές επαφές ανάμεσα στην Μπεσίκτας και την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Το ίδιο δημοσίευμα εκτιμά πως μια ιδιαίτερα υψηλή πρόταση, σε συνδυασμό με πιθανή επιθυμία του Μαυροπάνου να αλλάξει ομάδα τον Ιανουάριο, θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τα δεδομένα και να φέρει τη μεταγραφή πιο κοντά.