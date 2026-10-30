Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 84-78: Το δίδυμο ΜακΙντάιρ-Βεζένκοφ καθάρισε για τους λειψούς Πειραιώτες
Παρά τις σημαντικές απουσίες, ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ βγήκαν μπροστά για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, με τους «ερυθρόλευκους» σε ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι να λυγίζουν με 84-78 τους Ιταλούς στη SUNEL Arena για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της χρονιάς ο Ολυμπιακός.
Οι «πληγωμένοι» από τους τραυματισμούς Πειραιώτες επικράτησαν με 84-78 της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, ανεβαίνοντας στο 7-2 στη βαθμολογία.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν βρέθηκε στην καλύτερή του μέρα, ωστόσο με κινητήριους μοχλούς τον φοβερό Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ (24π., 3 ριμπ., 4ασ.), αλλά και τον Σάσα Βεζένκοφ (23π., 4 ριμπ.) πήρε το πολυπόθητο ροζ φύλλο αγώνα, με τους Γουόρντ και Εντιάι να συνεισφέρουν αμυντικά στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.
Από την άλλη, η Αρμάνι του Πέπε Ποέτα πάλεψε γενναία το παιχνίδι, πλησίασε μέχρι και στους 3 πόντους για το 79-76 1' πριν το φινάλε, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις στο επιθετικό κομμάτι της στέρησαν την ανατροπή.
Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει και πάλι στη SUNEL Arena τον Ερυθρό Αστέρα για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Η εξέλιξη του αγώνα
Αρκετά αμφίρροπο ήταν στα πρώτα του λεπτά το παιχνίδι με καμία από τις δύο ομάδες να ξεφεύγει στο σκορ. Η Αρμάνι με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Κόουλ πήρε προβάδισμα με 10-7, με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να απαντάει από τα 6.75 για την ισοφάριση (12-12) πριν το τηλεοπτικό time-out. Ο Παπανικολάου πήρε τη σκυτάλη από τον Αμερικάνο γκαρντ, διαμορφώνοντας με δικό του τρίποντο το 19-17 στο 8'. Μετά από έξοχη συνεργασία του ΜακΙντάιρ με τον Τζόουνς, ο δεύτερος κάρφωσε για το +6 (23-17), με την περίοδο να ολοκληρώνεται στο 25-19 υπέρ των «ερυθρόλευκων».
Η Αρμάνι με κύριο εκφραστή της τον Γκούντουριτς έτρεξε ένα 10-4 επιμέρους και μείωσε στο καλάθι στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου (29-27). Ο Μπερνέλ με τρίποντο και δύο βολές ανέκτησε το προβάδισμα για τους Λομβαρδούς (31-32). Ο Ράιτ καρφώνοντας έφτασε τους 10 πόντους για το 35-37, με τον απίθανο ΜακΙντάιρ (18π.) να απαντάει με δύο τρίποντα και ένα γκολ-φάουλ για το 44-40. Το σύνολο του Ποέτα έβγαλε αντίδραση, οδηγώντας το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία για το 44-44 του ημιχρόνου.
Στην επανάληψη, ο Βεζένκοφ πήρε το «όπλο» του κάνοντας το 49-46 με τρίποντο. Ο ρυθμός «άνοιξε» και ο Ολυμπιακός έφυγε στο +5 με floater (55-50), ενώ ο Κόουλ με ένα δικό του κρεσέντο μείωσε ξανά στο καλάθι για τους Ιταλούς (59-58). Ξανά ο Βεζένκοφ με επτά σερί προσωπικούς του πόντους έδωσε μια μικρή απόσταση στην ομάδα του για το 66-60 στο 28'. Στην εκπνοή του δεκαλέπτου ο ΜακΙντάιρ «χτύπησε» και πάλι, κάνοντας με τρίποντο το 69-61.
Ο Γουόρντ εκτόξευσε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +11 (74-63) με καλάθι τριών πόντων. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έμεινε για περίπου τέσσερα λεπτά χωρίς πόντο στην τέταρτη περίοδο, έχοντας ως αποτέλεσμα η Αρμάνι να πλησιάσει στο 75-73 με τρίποντο του Μπερνέλ στο 37'. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλε σκληράδα στην άμυνα την κατάλληλη στιγμή και με καλάθια από Τζόσεφ και Εντιάι έγινε το 79-73 1:16'' πριν το τέλος. Με μεγάλο σουτ ο Μπολμάρο έκανε το 79-76, ωστόσο οι παίκτες του Ολυμπιακού, όντας ψύχραιμοι από τη γραμμή των βολών και τον Γουόρντ να κερδίζει σημαντικό επιθετικό φάουλ στο φινάλε πήραν με 84-78 τη νίκη, κλείνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την «διαβολοβδομάδα».
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 44-44, 69-61, 84-78