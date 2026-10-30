Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 84-78: Το δίδυμο ΜακΙντάιρ-Βεζένκοφ καθάρισε για τους λειψούς Πειραιώτες

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της χρονιάς ο Ολυμπιακός.

Οι «πληγωμένοι» από τους τραυματισμούς Πειραιώτες επικράτησαν με 84-78 της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, ανεβαίνοντας στο 7-2 στη βαθμολογία.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν βρέθηκε στην καλύτερή του μέρα, ωστόσο με κινητήριους μοχλούς τον φοβερό Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ (24π., 3 ριμπ., 4ασ.), αλλά και τον Σάσα Βεζένκοφ (23π., 4 ριμπ.) πήρε το πολυπόθητο ροζ φύλλο αγώνα, με τους Γουόρντ και Εντιάι να συνεισφέρουν αμυντικά στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Από την άλλη, η Αρμάνι του Πέπε Ποέτα πάλεψε γενναία το παιχνίδι, πλησίασε μέχρι και στους 3 πόντους για το 79-76 1' πριν το φινάλε, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις στο επιθετικό κομμάτι της στέρησαν την ανατροπή.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει και πάλι στη SUNEL Arena τον Ερυθρό Αστέρα για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Αρκετά αμφίρροπο ήταν στα πρώτα του λεπτά το παιχνίδι με καμία από τις δύο ομάδες να ξεφεύγει στο σκορ. Η Αρμάνι με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Κόουλ πήρε προβάδισμα με 10-7, με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να απαντάει από τα 6.75 για την ισοφάριση (12-12) πριν το τηλεοπτικό time-out. Ο Παπανικολάου πήρε τη σκυτάλη από τον Αμερικάνο γκαρντ, διαμορφώνοντας με δικό του τρίποντο το 19-17 στο 8'. Μετά από έξοχη συνεργασία του ΜακΙντάιρ με τον Τζόουνς, ο δεύτερος κάρφωσε για το +6 (23-17), με την περίοδο να ολοκληρώνεται στο 25-19 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Η Αρμάνι με κύριο εκφραστή της τον Γκούντουριτς έτρεξε ένα 10-4 επιμέρους και μείωσε στο καλάθι στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου (29-27). Ο Μπερνέλ με τρίποντο και δύο βολές ανέκτησε το προβάδισμα για τους Λομβαρδούς (31-32). Ο Ράιτ καρφώνοντας έφτασε τους 10 πόντους για το 35-37, με τον απίθανο ΜακΙντάιρ (18π.) να απαντάει με δύο τρίποντα και ένα γκολ-φάουλ για το 44-40. Το σύνολο του Ποέτα έβγαλε αντίδραση, οδηγώντας το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία για το 44-44 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, ο Βεζένκοφ πήρε το «όπλο» του κάνοντας το 49-46 με τρίποντο. Ο ρυθμός «άνοιξε» και ο Ολυμπιακός έφυγε στο +5 με floater (55-50), ενώ ο Κόουλ με ένα δικό του κρεσέντο μείωσε ξανά στο καλάθι για τους Ιταλούς (59-58). Ξανά ο Βεζένκοφ με επτά σερί προσωπικούς του πόντους έδωσε μια μικρή απόσταση στην ομάδα του για το 66-60 στο 28'. Στην εκπνοή του δεκαλέπτου ο ΜακΙντάιρ «χτύπησε» και πάλι, κάνοντας με τρίποντο το 69-61.

Ο Γουόρντ εκτόξευσε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +11 (74-63) με καλάθι τριών πόντων. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έμεινε για περίπου τέσσερα λεπτά χωρίς πόντο στην τέταρτη περίοδο, έχοντας ως αποτέλεσμα η Αρμάνι να πλησιάσει στο 75-73 με τρίποντο του Μπερνέλ στο 37'. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλε σκληράδα στην άμυνα την κατάλληλη στιγμή και με καλάθια από Τζόσεφ και Εντιάι έγινε το 79-73 1:16'' πριν το τέλος. Με μεγάλο σουτ ο Μπολμάρο έκανε το 79-76, ωστόσο οι παίκτες του Ολυμπιακού, όντας ψύχραιμοι από τη γραμμή των βολών και τον Γουόρντ να κερδίζει σημαντικό επιθετικό φάουλ στο φινάλε πήραν με 84-78 τη νίκη, κλείνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την «διαβολοβδομάδα».

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 44-44, 69-61, 84-78

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