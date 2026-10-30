Βιλερμπάν – Μπασκόνια 94-79: Δύο στα δύο στη «διαβολοβδομάδα» με Ουάσινγκτον και Μιλς

Η Βιλερμπάν έκανε το 2 στα 2 στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, επικρατώντας με 94-79 της Μπασκόνια στη Λιόν, για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι Γάλλοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Τάι-Τάι Ουάσινγκτον και Πάτι Μιλς να δίνουν τον τόνο στην επίθεση, φτάνοντας σε ένα αποτέλεσμα που τους ανέβασε στο 4-5. Αντίθετα, οι Βάσκοι παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με μόλις μία νίκη σε εννέα παιχνίδια (1-8).

Ο ΤάιΤάι Ουάσινγκτον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 21 πόντους και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Πάτι Μιλς, ο οποίος πρόσθεσε 20 πόντους, με τους δύο παίκτες να αποτελούν τις βασικές επιθετικές αιχμές της Βιλερμπάν.

Για την Μπασκόνια, ο Κένεθ Φαρίντ είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν επίσης οι Μάρσιο Σάντος (13) και Κόμπι Σίμονς (12).

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 49-39, 75-59, 94-79.