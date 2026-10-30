Πόποβιτς: «Πολύ δύσκολο το παιχνίδι με την Κηφισιά - Δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 9η αγωνιστική της Super League (31/10, 19:00), με τους Πειραιώτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να στοχεύουν στην πέμπτη διαδοχική νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Ο Μπάλσα Πόποβιτς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση.

Παράλληλα, ο 26χρονος τερματοφύλακας στάθηκε στο νικηφόρο σερί των «ερυθρόλευκων», τονίζοντας πως αυτός και οι συμπαίκτες του δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν εδώ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μαυροβούνιος πορτιέρε:

Για το σερί που τρέχει ο Ολυμπιακός:

«Ναι, το πιο σημαντικό για τους τερματοφύλακες και την άμυνα είναι να τελειώνουμε τους αγώνες χωρίς να δεχόμαστε γκολ. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον τα επτά συνεχόμενα παιχνίδια και πιστεύω ότι κάθε επόμενος αντίπαλος θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό το σερί και να μας βάλει γκολ. Ίσως το μυστικό να είναι η ποιότητα των παικτών. Ο Στέφαν έχει πλέον έξι συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. Εγώ, η άμυνα, όλοι αποδίδουμε καλά. Και τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν: οκτώ συνεχόμενες νίκες και επτά παιχνίδια χωρίς να δεχτούμε γκολ».

Για το ματς με την Κηφισιά:

«Όπως είπα, κάθε αντίπαλος θα έχει ισχυρό κίνητρο να σταματήσει το σερί των οκτώ συνεχόμενων νικών μας και των επτά αγώνων χωρίς να δεχτούμε γκολ. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Είναι ήδη πολύ δύσκολο να κερδίσεις δύο ή τρία παιχνίδια στη σειρά. Εμείς έχουμε φτάσει τις οκτώ νίκες και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε εννέα, μετά δέκα, έντεκα. Δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε».