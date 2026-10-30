Ομπράντοβιτς: «Γεμάτη ενέργεια η Εφές, άξιζε τη νίκη»
Τα πρώτα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Εφές στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με κάτω τα χέρια στην Πόλη από την Αναντολού Εφές, συνεχίζοντας τις προβληματικές εμφανίσεις των τελευταίων εβδομάδων.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στα επίπεδα ενέργειας της τουρκικής ομάδας.
«Αντιμετωπίσαμε μια διαφορετική Εφές, γεμάτη ενέργεια. Έπαιξαν πολύ καλά, ήταν πολύ λογικό να αντιδράσουν μετά την ήττα που είχαν. Συγχαρητήρια για τη νίκη, την άξιζαν» ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.