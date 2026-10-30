Ομπράντοβιτς: «Γεμάτη ενέργεια η Εφές, άξιζε τη νίκη»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με κάτω τα χέρια στην Πόλη από την Αναντολού Εφές, συνεχίζοντας τις προβληματικές εμφανίσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στα επίπεδα ενέργειας της τουρκικής ομάδας.

«Αντιμετωπίσαμε μια διαφορετική Εφές, γεμάτη ενέργεια. Έπαιξαν πολύ καλά, ήταν πολύ λογικό να αντιδράσουν μετά την ήττα που είχαν. Συγχαρητήρια για τη νίκη, την άξιζαν» ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.