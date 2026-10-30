Σάριτς: «Αν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, με τους υπόλοιπους θα είναι πιο εύκολα»

Ο Ντάριο Σάριτς μίλησε για τη νίκη της Αναντολού Εφές επί του Παναθηναϊκού AKTOR, τονίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος.

Σάριτς: «Αν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, με τους υπόλοιπους θα είναι πιο εύκολα»
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Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Euroleague TV:

«Μετά την εμφάνιση με την Χάποελ, που ήταν πραγματική καταστροφή, μιλήσαμε και είπαμε ότι πρέπει να παίξουμε άμυνα, να μοιράσουμε την μπάλα, να παλέψουμε. Αυτό κάναμε, τα δώσαμε όλα. Είπαμε ότι πρέπει να παλέψουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε σε όλη τη σεζόν. Σήμερα παίξαμε πολύ καλά, προερχόμασταν από βαριά ήττα αλλά αντιδράσαμε. Παλέψαμε. Με ευχαριστεί η νίκη.

Αισθανόμουν ότι είχα πέσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Ήθελα ενέργεια και την είχα απόψε. Το ριμπάουντ είναι θέληση, όπως και η άμυνα. Απόψε παλέψαμε. Πρέπει να παίζουμε πάντα έτσι, όχι να διαλέγουμε παιχνίδια.

Αν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, με τους υπόλοιπους θα είναι πιο εύκολα.

Ήμασταν συγκεντρωμένοι. Ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαία ομάδα, έχει μεγάλους στόχους. Τους μαρκάραμε σωστά σε όλο το ματς. Βρήκαν τρόπους να σκοράρουν με το ταλέντο που έχουν, αλλά ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δεν χάσαμε αμυντικά ριμπάουντ. Έπρεπε να τους ρίξουμε λίγο τον ρυθμό και τα καταφέραμε».

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