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Ομπράντοβιτς: «Δεν υπήρχε καθόλου άμυνα, πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε πως η εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές δεν ήταν στο επίπεδο που αρμόζει στην EuroLeague.

Ομπράντοβιτς: «Δεν υπήρχε καθόλου άμυνα, πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα»
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Αναλυτικά όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στην Εφές για τη νίκη. Έπαιξε πολύ καλά και την άξιζε. Εμείς προσπαθήσαμε να ανατρέψουμε την κατάσταση στο 4ο δεκάλεπτο, αλλά το παιχνίδι μας δεν ήταν στο επίπεδο που πρέπει για την EuroLeague και πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε γιατί παίξαμε όπως παίξαμε.

Παίξαμε χωρίς συγκέντρωση. Η Εφές πέτυχε 13 πόντους στο τρανζίσιον στο πρώτο ημίχρονο, εύκολα. Κάναμε 10 λάθη και πέτυχαν 16/18 δίποντα κάτω από το καλάθι. Δεν υπήρχε καθόλου άμυνα. Πρέπει να ξεκινήσουμε να παίζουμε άμυνα. Αν δεν παίζεις άμυνα θα είναι πάντα πολύ δύσκολο.

Προσπάθησα να πω στους παίκτες μου μετά και το προηγούμενο παιχνίδι, πως αυτή δεν είναι η πραγματική τους εικόνα. Μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα, έχουν χαρακτήρα κι αυτό ισχύει και τώρα. Η επίθεση είναι η απόφαση που παίρνεις. Οπότε απόψε οι αποφάσεις μας δεν ήταν στο επίπεδο που πρέπει για την EuroLeague. Και φυσικά πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

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