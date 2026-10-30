· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

«Δένει» τον Μπολμάρο έως το 2029 η Αρμάνι

Κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας της με τον Λεάντρο Μπολμάρο βρίσκεται η Αρμάνι, με τον Αργεντινό γκαρντ να παραμένει στο Μιλάνο έως το 2029.

«Δένει» τον Μπολμάρο έως το 2029 η Αρμάνι
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Στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Λεάντρο Μπολμάρο προχωρά η Αρμάνι Μιλάνο, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται στις τελικές επαφές για νέο συμβόλαιο που θα κρατήσει τον Αργεντινό γκαρντ στην «πόλη της μόδας» μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Gazzetta dello Sport", οι πρωταθλητές Ιταλίας βρίσκονται μια ανάσα από την οριστική συμφωνία, με τον 26χρονο να αποτελεί βασικός πυλώνας του πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει συνολικά 12 παιχνίδια σε EuroLeague και ιταλική Λίγκα, έχοντας κατά μέσο όρο 9.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά αγώνα.

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