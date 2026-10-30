ΑΕΚ: Τα εισιτήρια του Youth League με τη Ρεάλ Μαδρίτης κληρώνουν πρόσκληση για την «Allwyn Arena»

Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ Κ19 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι των δύο πρώτων ομάδων, θα έχουν οι φίλοι της Ένωσης.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων για το παιχνίδι των δύο ομάδων, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Σεραφείδειο. Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Youth League.

Μάλιστα, η Ένωση φρόντισε να δώσει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στους φιλάθλους της, ετοιμάζοντας ένα ξεχωριστό δώρο για όσους βρεθούν στις εξέδρες. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι προμηθευτούν εισιτήριο και παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ομάδας Νέων θα συμμετάσχουν σε κλήρωση, με έπαθλο μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη αναμέτρηση της πρώτης ομάδας με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, ένας τυχερός φίλος του «δικεφάλου» θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί και στο βραδινό ραντεβού των δύο συλλόγων στην «Allwyn Arena», το οποίο θα ξεκινήσει στις 19:45, την ίδια ημέρα.

Η ανακοίνωση

«Από την ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνεται ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τον αγώνα της ομάδας Κ19 της ΑΕΚ με την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης στο Σεραφείδειο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League (4/11 - 12.00) και λειτουργεί από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.aekfc.gr όλο το 24ωρο.

-Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές) και πρόκειται να ολοκληρωθεί μισή ώρα μετά την έναρξη του αγώνα.

-Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου από την ιστοσελίδα www.ticketmaster.gr ή και τηλεφωνικά στο 2111981535, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster Hellas, το οποίο λειτουργεί Δευτέρα με Κυριακή 10:00-21:00 (εκτός αργιών), για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές) και ολοκληρώνονται κατά την έναρξη κάθε αγώνα.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Εισιτήρια VIP: 10€ Απλά εισιτήρια: 5€

-Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Η παρουσία όλων μας θα δώσει ξεχωριστή δυναμική στην προσπάθεια της ομάδας και κρίνεται καθοριστική για την επίτευξη του στόχου. Κάθε φίλαθλος, κάθε φωνή και κάθε παρουσία στην κερκίδα μετράει!

Παράλληλα, όσοι προμηθευτούν εισιτήριο και δώσουν το «παρών» στο γήπεδο, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση και να διεκδικήσουν μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα της ομάδας μας με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το UEFA Champions League, που θα διεξαχθεί στις 04/11 (19:45).

Σας περιμένουμε όλους στο πλευρό μας! Η στήριξή σας κάνει τη διαφορά!

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ Η ΠΑΕ ΑΕΚ επισημαίνει στους φιλάθλους τα εξής:

- Η πώληση των εισιτηρίων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά

- Η είσοδος των παιδιών έως 10 ετών είναι ελεύθερη, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

- Κατά την άφιξή τους στο Σεραφείδειο, οι φίλαθλοι οφείλουν να σεβαστούν το γήπεδο και τους κοινόχρηστους χώρους του».