Ρεάλ Μαδρίτης: Εκεί θα προπονηθεί η «βασίλισσα» ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ

Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της φετινής σεζόν περιμένει την ΑΕΚ, η οποία την Τετάρτη (04/11, 19:45) θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η «Βασίλισσα» ετοιμάζεται για την αναχώρησή της με προορισμό την Ελλάδα την Τρίτη (03/11), έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει την προετοιμασία της επί ισπανικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, οι Μαδριλένοι θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση στο αθλητικό τους κέντρο στη Μαδρίτη και στη συνέχεια θα επιβιβαστούν στο αεροπλάνο για το ταξίδι προς τη χώρα μας, ενόψει της αναμέτρησης με την Ένωση.