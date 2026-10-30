· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο · Ολυμπιακός

Με Κόντσαρ και Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι!

Τη δωδεκάδα του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο έκανε γνωστή ο Ολυμπιακός, με τον Τζον Κόντσαρ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα, που υπολογίζει εκ νέου στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Γιάννης Χονδρός

Με Κόντσαρ και Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στη SUNEL Arena την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στη νίκη, κλείνοντας με 2/2 την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στα Άνω Λιόσια έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει τόσο στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Τζον Κόντσαρ, όσο και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο δάκτυλο του ποδιού του.

Παράλληλα, εκτός έμειναν ο Εβάν Φουρνιέ και ο Ζαν Μοντέρο με προβλήματα τραυματισμών, ενώ δεδομένη είναι και η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Κόντσαρ και Τζόουνς.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:46 EUROLEAGUE

Σοκ με Μοντέρο στον Ολυμπιακό: Ρήξη μηνίσκου και εκτός δράσης για έξι μήνες!

18:31 EUROLEAGUE

Με Κόντσαρ και Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι!

18:28 EUROLEAGUE

«Δένει» τον Μπολμάρο έως το 2029 η Αρμάνι

18:16 EUROLEAGUE

Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς στην Πόλη

18:09 EUROLEAGUE

Επίσημο: Έριξε «βόμβα» Πάουελ η Φενέρμπαχτσε!

18:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Τα εισιτήρια του Youth League με τη Ρεάλ Μαδρίτης κληρώνουν πρόσκληση για την «Allwyn Arena»

18:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τον κυνηγά… μαύρο σύννεφο με τους τραυματισμούς

17:50 EUROLEAGUE

LIVE Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ

17:43 CHAMPIONS LEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Εκεί θα προπονηθεί η «βασίλισσα» ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ

17:27 SUPER LEAGUE

Αλγκουαθίλ: «Ήξερα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να κερδίζει - Τυχεροί που όλοι είναι διαθέσιμοι»

17:19 GREEK BASKET LEAGUE

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ηρακλή εν όψει ΠΑΟΚ - Αμφίβολος ο Λεκιού

17:00 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Οι Τουρκοί θεωρούν δεδομένη την αγορά του Εντιαγέ από τους Θεσσαλονικείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας