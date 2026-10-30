Με Κόντσαρ και Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στη SUNEL Arena την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στη νίκη, κλείνοντας με 2/2 την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στα Άνω Λιόσια έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει τόσο στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Τζον Κόντσαρ, όσο και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο δάκτυλο του ποδιού του.

Παράλληλα, εκτός έμειναν ο Εβάν Φουρνιέ και ο Ζαν Μοντέρο με προβλήματα τραυματισμών, ενώ δεδομένη είναι και η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Κόντσαρ και Τζόουνς.