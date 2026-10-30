Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές (19:30), στο Turkcell Basketball Development Center, για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, χωρίς να υπολογίζει στους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν με 13 παίκτες στην Κωνσταντινούπολη, με τον Λευτέρη Μαντζούκα, να μένει εκτός της τελικής 12άδας.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Ίζακ Μπόνγκα, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Μουστάφα Φαλ.