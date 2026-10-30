Ολυμπιακός: Αυτά τα παιχνίδια θα χάσει ο Μοντέρο
Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Ζαν Μοντέρο, καθώς ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου λόγω της ρήξης μηνίσκου και θα παραμείνει εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα χάσει.
Λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στο αριστερό γόνατο που τον οδήγησε να δει την πόρτα του χειρουργείο,ο Ζαν Μοντέρο τίθεται «νοκ-άουτ» για τους επόμενους έξι μήνες, με τον Ολυμπιακό να καλείται να πορευτεί για το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν χωρίς τον Δομινικανό γκαρντ.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός άσος δεν θα μπορέσει να συνεισφέρει με τις υπηρεσίες του σε 27 παιχνίδια EuroLeague και 22 αγώνες του εγχώριου πρωταθλήματος (GBL), με την επιστροφή του να υπολογίζεται κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των play-offs, ήτοι στα μέσα του Απρίλη.
Αναλυτικά τα παιχνίδια που θα χάσει ο Δομινικανός:
- 01/11/26 | 13:00 | Ολυμπιακός - Περιστέρι (Stoiximan GBL)
- 06/11/26 | 21:15 | Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)
- 08/11/26 | 17:30 | Μαρούσι - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 12/11/26 | 21:15 | Ολυμπιακός - Ντουμπάι (EuroLeague)
- 15/11/26 | 17:30 | Άρης - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 17/11/26 | 19:00 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 20/11/26 | 21:15 | Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)
- 22/11/26 | 16:00 | Ολυμπιακός - Καρδίτσα (Stoiximan GBL)
- 25/11/26 | 21:15 | Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)
- 04/12/26 | 21:15 | Ολυμπιακός - Βιλερμπάν (EuroLeague)
- 06/12/26 | 17:30 | Δόξα Λευκάδας - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 11/12/26 | 21:15 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 13/12/26 | 13:00 | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)
- 15/12/26 | 21:45 | Παρί - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 18/12/26 | 20:30 | Ολυμπιακός - Παρτίζαν (EuroLeague)
- 20/12/26 | 13:00 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 22/12/26 | 21:00 | Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 27/12/26 | 13:00 | Ολυμπιακός - ΑΟ Μυκόνου (Stoiximan GBL)
- 30/12/26 | 21:00 | Βιλερμπάν - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 03/01/27 | 21:00 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 07/01/27 | 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 10/01/27 | 17:00 | Ολυμπιακός - Vikos Falcons (Stoiximan GBL)
- 13/01/27 | 21:15 | Ολυμπιακός - Μπασκόνια (EuroLeague)
- 15/01/27 | 21:15 | Ολυμπιακός - Παρί (EuroLeague)
- 17/01/27 | 17:00 | Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 21/01/27 | 21:45 | Παρτίζαν - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 23/01/27 | 17:00 | Ολυμπιακός - Δόξα Λευκάδας (Stoiximan GBL)
- 28/01/27 | 21:15 | Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
- 31/01/27 | 17:00 | ΑΟ Μυκόνου - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 03/02/27 | 20:00 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 05/02/27 | 20:30 | Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)
- 07/02/27 | 17:00 | Ολυμπιακός - Ηρακλής (Stoiximan GBL)
- 12/02/27 | 21:15 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (EuroLeague)
- 14/02/27 | 17:00 | Ολυμπιακός - ΑΕΚ (Stoiximan GBL)
- 05/03/27 | 18:00 | Ντουμπάι - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 07/03/27 | 17:00 | Καρδίτσα - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 10/03/27 | 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 12/03/27 | 21:15 | Ολυμπιακός - Μπεσίκτας (EuroLeague)
- 14/03/27 | 17:00 | Ολυμπιακός - Μαρούσι (Stoiximan GBL)
- 19/03/27 | 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 21/03/27 | 17:00 | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 24/03/27 | 21:15 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα (EuroLeague)
- 26/03/27 | 21:15 | Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)
- 27/03/27 | 17:00 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Stoiximan GBL)
- 31/03/27 | 20:30 | Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 03/04/27 | 18:00 | Ολυμπιακός - Προμηθέας Πάτρας (Stoiximan GBL)
- 06/04/27 | 20:45 | Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 09/04/27 | 21:15 | Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις Κάουνας (EuroLeague)
- 10/04/27 | 18:00 | Περιστέρι - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 16/04/27 | 21:15 | Ολυμπιακός - Βαλένθια (EuroLeague)