Ολυμπιακός: Αυτά τα παιχνίδια θα χάσει ο Μοντέρο

Λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στο αριστερό γόνατο που τον οδήγησε να δει την πόρτα του χειρουργείο,ο Ζαν Μοντέρο τίθεται «νοκ-άουτ» για τους επόμενους έξι μήνες, με τον Ολυμπιακό να καλείται να πορευτεί για το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν χωρίς τον Δομινικανό γκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός άσος δεν θα μπορέσει να συνεισφέρει με τις υπηρεσίες του σε 27 παιχνίδια EuroLeague και 22 αγώνες του εγχώριου πρωταθλήματος (GBL), με την επιστροφή του να υπολογίζεται κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των play-offs, ήτοι στα μέσα του Απρίλη.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που θα χάσει ο Δομινικανός: