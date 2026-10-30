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Επίσημο: Έριξε «βόμβα» Πάουελ η Φενέρμπαχτσε!

Παίκτης της Φενέρμπαχτσε με κάθε επισημότητα είναι ο Ντουάιτ Πάουελ, με τον 35χρονο σέντερ με εμπειρία 768 αγώνων στο NBA να ενισχύει σημαντικά την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους για το υπόλοιπο της σεζόν.

Επίσημο: Έριξε «βόμβα» Πάουελ η Φενέρμπαχτσε!
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Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ, με τον Καναδό σέντερ να αφήνει τους Ντάλας Μάβερικς μετά από 13 χρόνια στο ΝΒΑ και να μετακομίζει στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και το επιτελείο του είχαν βγει στην αγορά για έναν ποιοτικό σέντερ, προκειμένου να πλαισιώσει τους Μπίνγκχαμ, Μέλι και Σίλβα στη γραμμή των ψηλών και εν τέλει βρήκαν την ιδανική περίπτωση στο πρόσωπο του 33χρονου σέντερ, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την ομάδα του Τέξας.

Συνολικά, ο Πάουελ μέτρησε 768 συμμετοχές στον «μαγικό κόσμο» έχοντας κατά μέσο όρο 6.5 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ ανά αγώνα.

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