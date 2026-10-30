Παναθηναϊκός: Τον κυνηγά… μαύρο σύννεφο με τους τραυματισμούς

Το πρωτάθλημα είναι ένας στόχος που «πονάει» τον Παναθηναϊκό. Έχει πολλά χρόνια να το κατακτήσει, έχει μετατραπεί σε… σαράκι και στο «τριφύλλι» ευελπιστούν πως αυτή είναι η σεζόν που θα σπάσει η «κατάρα». Λόγω της δυναμικής, των λύσεων και της τεράστιας ποιότητας που υπάρχει στο ρόστερ.

Ακόμη κι έτσι όμως, η «κατάρα» που δεν αφήνει με τίποτα σε ησυχία το «τριφύλλι», είναι οι τραυματισμοί. Λες και έχει γίνει μοτίβο πλέον, σε κάθε σεζόν που «γεννιέται» η ελπίδα για κάποιο λόγο, να προκύπτει τεράστιο πρόβλημα που αφορά πολύμηνη απουσία σημαντικότατου ποδοσφαιριστή.

Από το 2011-12 ακόμη, όταν ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του ως σέντερ φορ και ξαφνικά τελείωσε η σεζόν λόγω του προβλήματος στο γόνατο. Με αποτέλεσμα να πάει στην Ιταλία να κάνει ειδικές θεραπείες και ουσιαστικά να τελειώσει η πρώτη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Μαζί με τα όνειρα των «πράσινων» για τίτλο εκείνη τη σεζόν.

Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο πίσω βέβαια. Από το 2022-23 όταν και ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά σε διαδικασία πρωταθλητισμού μετά τα δύσκολα χρόνια που πέρασε, κάθε σεζόν περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Με ποδοσφαιριστή κομβικής σημασίας.

To 2022-23 το «τριφύλλι» έφτασε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στο πρωτάθλημα. Χάνοντας τον τίτλο στο ντέρμπι με τα πάνω από 20 κρούσματα στην περίοδο που τελείωνε η πανδημία. Για να φτάσει σε εκείνο το σημείο, απώλεσε σημαντική βαθμολογική διαφορά μέσα στη σεζόν. Ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο τραυματισμός του Αϊτόρ. Ο Ισπανός την 9η αγωνιστική υπέστη Ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο (στο ματς με τον Άρη). Ήταν 23 Οκτωβρίου 2022. Δεν αγωνίστηκε στο υπόλοιπο της σεζόν, ενώ μέχρι τότε είχε προλάβει να δώσει 11 ματς, σημειώνοντας 8 γκολ και βγάζοντας 2 ασίστ. Η απόκτηση του Μαντσίνι τον Γενάρη, σε καμία περίπτωση δεν κάλυψε το κενό του.

Την αμέσως επόμενη σεζόν, ο Παναθηναϊκός έχασε τον κορυφαίο του αμυντικό στις 25 Σεπτεμβρίου του 2023. Σε ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Χόρντουρ Μάγκνουσον μόλις στο 12ο δευτερόλεπτο πάτησε άτσαλα και υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Έμεινε εκτός προπονήσεων για 8 μήνες, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν.

Το 2024-25 άρχισε με πρόβλημα για τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Έλληνας στράικερ «κουβαλούσε» τον τραυματισμό στον ώμο από φιλικό τον Ιούνιο της Εθνικής με τη Γερμανία. Χάνοντας ουσιαστικά την προετοιμασία. Μετά την επιστροφή του, είχε ενοχλήσεις στον αχίλλειο και μυϊκό τραυματισμό. Μένοντας αρκετά πίσω και ουσιαστικά χάνοντας τη θέση του βασικού στράικερ λόγω των τραυματισμών. Μαζεμένα μικροπροβλήματα, που στοίχισαν σημαντικά σε εκείνη τη σεζόν.

Ο Ιωαννίδης πωλήθηκε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο παίκτης που αποκτήθηκε για να τον αντικαταστήσει το 2025-26, ήταν ο Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός στράικερ στα ματς που πρόλαβε να αγωνιστεί, έδειξε την αξία του αμέσως. Όμως η σεζόν ήταν καταστροφική για τον βασικό σέντερ φορ του Παναθηναϊκού. Αρχικά ένα οστικό οίδημα στον αστράγαλο τον άφησε εκτός δύο μήνες. Μόλις επέστρεψε πήγε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο μυ. Άλλους τρεις μήνες εκτός, για να ακολουθήσει υποτροπή και απόφαση για χειρουργείο την άνοιξη του 2026. Επέστρεψε στα γήπεδα με την έναρξη της φετινής σεζόν.

Ώσπου φτάσαμε στο 2026-27. Χωρίς να έχει βγει ο Οκτώβρης ακόμη, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις σοβαρότατους τραυματισμούς με πολύμηνη απουσία. Ο Ίνγκι Ίνγκασον σε φιλικό με την Ραπίντ τον Ιούλιου, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και τελείωσε η σεζόν γι’ αυτόν, πριν καν αρχίσουν τα επίσημα ματς. Σε φιλικό με την Athens Kallithea στο Κορωπί, ο Παύλος Παντελίδης στο τέλος Ιουλίου έπαθε συντριπτικό κάταγμα περόνης, ρήξη κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη δελτοειδούς συνδέσμου στον δεξιό αστράγαλο. Κάτι που μεταφράζεται σε απουσία έως 6 μηνών.

Για να έρθει και ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ, του καλύτερου παίκτη του Παναθηναϊκού και ίσως του πρωταθλήματος συνολικά. Στο ματς με τον Αστέρα Aktor (18/10) ο Μαροκινός υπέστη Πλήρης ρήξη τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού. Χειρουργήθηκε και αναμένεται να επιστρέψει σε 4-5 μήνες.

Η τύχη είναι σαφές πως δεν αποτέλεσε και δεν αποτελεί σύμμαχο για τον Παναθηναϊκό. Καθώς οι σοβαροί τραυματισμοί τον αναγκάζουν να αλλάξει την ίδια την αγωνιστική ζωή του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Φαινόμενο επαναλαμβανόμενο τα τελευταία χρόνια, με τραυματισμούς που προφανώς δεν μπορούν να προβλεφθούν και είναι καθαρά θέμα άτυχης στιγμής.