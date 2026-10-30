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Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ηρακλή εν όψει ΠΑΟΚ - Αμφίβολος ο Λεκιού

Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον ΠΑΟΚ (31/10, 17:30), με τη συμμετοχή του Τζέιλεν Λεκιού στον αγώνα να κρίνεται λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στο Ιβανώφειο.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ηρακλή εν όψει ΠΑΟΚ - Αμφίβολος ο Λεκιού
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Την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της GBL ολοκλήρωσε ο Ηρακλής.

Συγκεκριμένα, ο Ζόραν Λούκιτς θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να μάθει την κατάσταση του Τζέιλεν Λεκιού, ο οποίος δεν αγωνίστηκε μεσοβδόμαδα στην Εσθονία κόντρα στην Ταρτού, καθώς ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού.

Πέρα από τον Αμερικάνο, όλοι οι άλλοι παίκτες του ρόστερ είναι στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού.

Μιλώντας για τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση ο Σταύρος Ευγενειάδης ανέφερε:

«Είναι το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή χρονιά απέναντι σε μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο, τόσο στην περιφέρεια όσο και στη γραμμή των ψηλών, με κύριους εκφραστές τους Τζέντι Όσμαν, Μπριν Ταϊρί και Μάρκους Φόστερ”.

Από την πλευρά μας, θέλουμε να μείνουμε πιστοί και συγκεντρωμένοι στο πλάνο του παιχνιδιού για 40 λεπτά, ώστε με τη βοήθεια του κόσμου μας να παλέψουμε για τη νίκη, η οποία θα μας δώσει και βαθμολογική, αλλά και ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος».

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