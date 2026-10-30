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Συμφωνία των οργανωμένων Παναθηναϊκού και Ηρακλή για μετακινήσεις φιλάθλων

Μετά το μπάσκετ ανδρών, αλλά και των γυναικών οι οπαδοί των δύο ομάδων έκαναν νέα συμφωνία.

Θανάσης Μαργαρίτης

Συμφωνία των οργανωμένων Παναθηναϊκού και Ηρακλή για μετακινήσεις φιλάθλων
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Σε θετικό κλίμα φαίνεται πως έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο για την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στις δύο αναμετρήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή, καθώς οι οργανωμένοι φίλοι των δύο συλλόγων έχουν έρθει σε συμφωνία ενόψει τόσο του αγώνα της 8ης Νοεμβρίου στο Καυτανζόγλειο, όσο και εκείνου του δεύτερου γύρου στο ΟΑΚΑ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή διεξαγωγή των αναμετρήσεων, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν τη διάθεσή τους να συμβάλουν στην αποφυγή εντάσεων. Παράλληλα, η συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει και τον σχεδιασμό των αστυνομικών αρχών, στις οποίες ανήκει η τελική απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο οργανωμένης ή μεμονωμένης μετακίνησης φιλάθλων.

Εφόσον εξασφαλιστεί και η σχετική έγκριση, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρο το πέταλο στο προσεχές παιχνίδι, κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερα από 1.500 εισιτήρια. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί με σημαντική στήριξη από την εξέδρα και σε ακόμη μία εκτός έδρας αναμέτρηση, στη μάχη που δίνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αντίστοιχα, οι φίλοι του Ηρακλή θα μπορέσουν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στο ματς του δεύτερου γύρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς κάτι αντίστοιχο έχει γίνει στην GBL, αλλά και στο μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στις δύο ομάδες.

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