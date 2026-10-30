Λιονέλ Μέσι: Κλείνει την πόρτα στη Νιούελς - Το πλάνο για το συμβόλαιό του στο MLS

Ο Λιονέλ Μέσι είναι πολύ χαρούμενος στην Ίντερ Μαϊάμι και δε σχεδιάζει να επιστρέψει στην Αργεντινή με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων 24ωρων

Λιονέλ Μέσι: Κλείνει την πόρτα στη Νιούελς - Το πλάνο για το συμβόλαιό του στο MLS
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Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στα τελευταία χρόνια της καριέρας του, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός πως αποσύρθηκε και από την Εθνική Αργεντινής, με τα σενάρια των τελευταίων ημερών για πιθανό του επαναπατρισμού να φουντώνουν ολοένα και περισσότερο.

Το τελευταίο 24ωρο αναπτύχθηκε μια έντονη φημολογία γύρω από το όνομα του Μέσι και της ομάδας που αγωνιζόταν ως μικρό παιδάκι, προτού αποχωρήσει για τη Βαρκελώνη και την Μπαρτσελόνα. Λόγος γίνεται για την Νιούελς Ολντ Μπόις, ωστόσο σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μέσι δε σκέφτεται καθόλου το σενάριο του επαναπατρισμού την παρούσα χρονική στιγμή και σκοπεύει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι.

“Δεν λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του Μέσι στην Νιούελς, παρά τα δημοσιεύματα. Ο Μέσι είναι πολύ χαρούμενος στην Ίντερ Μαϊάμι όπως και η οικογένειά του.

Ο Λέο θέλει να εξαντλήσει το υπάρχον συμβόλαιό του, που λήγει το 2028, και δεν αποκλείεται να μείνει εκεί για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, κάτι που θα αποφασίσει στη συνέχεια”, ξεκάθαρισε μέσω ανάρτησης στο Twitter ο Ιταλός.

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