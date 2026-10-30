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Ολυμπιακός: Με Μπέιλι η αποστολή για την Κηφισιά - Εκτός ο Σιπιόνι

Πλήρης αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Κηφισιά 

Ολυμπιακός: Με Μπέιλι η αποστολή για την Κηφισιά - Εκτός ο Σιπιόνι
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Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός αύριο (31/10, 19:00) στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης», για την αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της Super League με την Κηφισιά.

Από την αποστολή που ανακοίνωσε σήμερα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ απουσιάζει μόνο το όνομα του Λορέντσο Σιπιόνι, με τους υπόλοιπους «ερυθρόλευκους» ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Αναλυτικά, στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες και Μάριους.

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