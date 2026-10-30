Ρέαλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με Μαλεντόν ενόψει Παναθηναϊκού - Τραυματίστηκε στο γόνατο

H Ρεάλ Μαδρίτης ισοπέδωσε τη Φενέρμπαχτσε νικώντας με 95-76, με αποτέλεσμα η «Βασίλισσα» να επεκτείνει το νικηφόρο σερί της στις 6 νίκες, ωστόσο δε το χάρηκε όσο θα ήθελε γιατί επικρατεί ανησυχία στις τάξεις της από τον τραυματισμό του Τεό Μαλεντόν.

Ο Γάλλος γκαρντ αποκόμισε τραυματισμό στο δεξιό γόνατο, σύμφωνα με ενημέρωση της Ρεάλ Μαδρίτης και η κατάστασή του εξετάζεται. Επομένως, υπάρχουν ερωτηματικά γύρω από τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό την άλλη Τετάρτη (4/11).

Τραυματίας αποχώρησε και ο Μίκαελ Γιάντουνεν, με τον Φινλανδό φόργουορντ να έχει διαγνωστεί με πλήρη ρήξη της πελματιαίας απονεύρωσης στο αριστερό του πόδι.