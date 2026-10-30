ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης

Με πρωινή προπόνηση σε βροχερό σκηνικό συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, με φόντο την αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας (1/11, 19:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Παιχνίδι για το οποίο ο Αλέσιο Λίσι θα έχει τρεις σημαντικές απουσίες, καθώς οι Δημήτρης Πέλκας και Γιάννης Μιχαηλίδης συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθούν, ενώ ο Τομ Λουσέ έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Το Σάββατο (31/10) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 17:00 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και εν συνεχεία θα η αποστολή θα μεταφερθεί σε ξενοδοχείο ενόψει του αγώνα με τους Αρκάδες.