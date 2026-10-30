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ΠΑΟΚ: Οι Τουρκοί θεωρούν δεδομένη την αγορά του Εντιαγέ από τους Θεσσαλονικείς

Σενάριο αγοράς του Εντιαγέ από τη Σαμσουνσπόρ στη γειτονική χώρα.

ΠΑΟΚ: Οι Τουρκοί θεωρούν δεδομένη την αγορά του Εντιαγέ από τους Θεσσαλονικείς
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Ο Σερίφ Εντιαγέ εξελίσσεται σε σημαντικό σημείο αναφοράς για τον ΠΑΟΚ, με τις εμφανίσεις του να ενισχύουν την προοπτική παραμονής του στην Τούμπα και μετά την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στη νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά» με 3-1 επί της ΑΕΚ, βρίσκοντας δίχτυα και συμβάλλοντας στην επικράτηση της ομάδας του σε ένα ντέρμπι με αρκετές διακυμάνσεις. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος επίσης σκόραρε.

Ο Εντιαγέ μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη από τη Σαμσουνσπόρ με τη μορφή δανεισμού, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί οψιόν αγοράς για την απόκτησή του. Η αγωνιστική του παρουσία φαίνεται πως έχει δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις και στην Τουρκία, όπου ήδη γίνεται λόγος για παραμονή του στους «ασπρόμαυρους».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Gazete Gercek», οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εμφανίζονται έτοιμοι να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του 30χρονου φορ, προσφέροντας στη Σαμσουνσπόρ το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ. Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, ο Εντιαγέ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα και μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

«Ο Εντιαγέ, η αποχώρηση του οποίου έχει προκαλέσει έκπληξη, κάνει σπουδαία πράγματα στην Ελλάδα. Είναι αποτελεσματικός μπροστά στην εστία και έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ με τα γκολ του. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή και να τον κάνει δικό του θα πρέπει να δώσει στην Σαμσπουνσπόρ 3.000.000 ευρώ. Και με βάση τις εμφανίσεις του και επειδή έχει επιστρέψει στο προσκήνιο με τα γκολ του, θεωρείται βέβαιο πως αυτό το ποσό ο ΠΑΟΚ θα το δώσει για να κάνει τον παίκτη δικό του», αναφέρεται χαρακτηρισιτκά.

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ΠΑΟΚ: Οι Τουρκοί θεωρούν δεδομένη την αγορά του Εντιαγέ από τους Θεσσαλονικείς

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