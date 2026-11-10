Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Tην Τετάρτη η κρίσιμη συνάντηση στο Μονακό για το μέλλον του Κάρικ

Ραντεβού με φόντο το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχουν την Τετάρτη (11/11) στο Μονακό τρία από τα σημαντικότερα πρόσωπα της διοικητικής δομής του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος των «κόκκινων διαβόλων», Ομάρ Μπεράντα, και ο διευθυντής ποδοσφαίρου, Τζέισον Γουίλκοξ, πρόκειται να συναντηθούν με τον συνιδιοκτήτη της ομάδας, σε μειοψηφική θέση, σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Σύμφωνα με το Sky Sports, βασικό αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η πορεία της ομάδας υπό τον Μάικλ Κάρικ, αλλά και οι επιλογές που υπάρχουν για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της Γιουνάιτεντ.

Τα επικρατέστερα ονόματα για την διαδοχή του Κάρικ είναι αυτό του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, ενώ για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ είχε ακουστεί και ο Έντι Χάου αλλά και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν

Το ίδιο μέσο είχε μεταδώσει τη Δευτέρα ότι ο σύλλογος θα προχωρήσει σε συνολική αξιολόγηση της μέχρι τώρα σεζόν κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Οι Μπεράντα και Γουίλκοξ αναμένεται να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους στον Ράτκλιφ και να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους, με το μέλλον του Κάρικ να βρίσκεται πλέον υπό αυξανόμενη αμφισβήτηση.

Πάντως, η συνάντηση των τριών είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων και, όπως διευκρινίζεται, δεν αποτελεί έκτακτη σύσκεψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μπεράντα και Γουίλκοξ δεν βρίσκονται την Τρίτη στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στο Κάρινγκτον, όπου ο Κάρικ συνεχίζει κανονικά τις υποχρεώσεις του.