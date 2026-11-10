· Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Tην Τετάρτη η κρίσιμη συνάντηση στο Μονακό για το μέλλον του Κάρικ

Ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα,  διευθυντής ποδοσφαίρου, Τζέισον Γουίλκοξ και ο συνιδιοκτήτητης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σερ Τζιμ Ράτκλιφ θα συναντηθούν στο Μόνακο για να παρθούν οι αποφάσεις για την επόμενη ημέρα του συλλόγου 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Tην Τετάρτη η κρίσιμη συνάντηση στο Μονακό για το μέλλον του Κάρικ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραντεβού με φόντο το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχουν την Τετάρτη (11/11) στο Μονακό τρία από τα σημαντικότερα πρόσωπα της διοικητικής δομής του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος των «κόκκινων διαβόλων», Ομάρ Μπεράντα, και ο διευθυντής ποδοσφαίρου, Τζέισον Γουίλκοξ, πρόκειται να συναντηθούν με τον συνιδιοκτήτη της ομάδας, σε μειοψηφική θέση, σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Σύμφωνα με το Sky Sports, βασικό αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η πορεία της ομάδας υπό τον Μάικλ Κάρικ, αλλά και οι επιλογές που υπάρχουν για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της Γιουνάιτεντ.

Τα επικρατέστερα ονόματα για την διαδοχή του Κάρικ είναι αυτό του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, ενώ για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ είχε ακουστεί και ο Έντι Χάου αλλά και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν

Το ίδιο μέσο είχε μεταδώσει τη Δευτέρα ότι ο σύλλογος θα προχωρήσει σε συνολική αξιολόγηση της μέχρι τώρα σεζόν κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Οι Μπεράντα και Γουίλκοξ αναμένεται να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους στον Ράτκλιφ και να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους, με το μέλλον του Κάρικ να βρίσκεται πλέον υπό αυξανόμενη αμφισβήτηση.

Πάντως, η συνάντηση των τριών είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων και, όπως διευκρινίζεται, δεν αποτελεί έκτακτη σύσκεψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μπεράντα και Γουίλκοξ δεν βρίσκονται την Τρίτη στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στο Κάρινγκτον, όπου ο Κάρικ συνεχίζει κανονικά τις υποχρεώσεις του.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο, δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία»

15:45 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε μέχρι το 2029 ο 15χρονος Λαζαρίδης

15:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Tην Τετάρτη η κρίσιμη συνάντηση στο Μονακό για το μέλλον του Κάρικ

15:25 SUPER LEAGUE

Αυτόνομη Θύρα 10: «Θα κάνουμε τα πάντα ώστε η απόφασή σας να ανατραπεί στην πράξη»

15:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Τσάβι κάλεσε τον Φαν ντε Μπεργκ στη θέση του Φαν Ντάικ

14:52 EUROLEAGUE

Το μήνυμα αισιοδοξίας του Μοντέρο μετά τον τραυματισμό του: «Ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά τις συννεφιασμένες μέρες»

14:39 EUROLEAGUE

Ερυθρός Αστέρας: Ο Μιλιένοβιτς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου

14:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: «Σειρήνες» για τον Έντρικ τον Ιανουάριο - «Θέλω απλώς να παίζω»

13:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα, η διαιτησία δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων»

13:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πόσο θα κοστίσει στη Γιουνάιτεντ η απόλυση Κάρικ και η πρόσληψη Ποτσετίνο

13:31 MVP

Amalfi Spider: Η Ferrari που κάνει κάθε διαδρομή να μοιάζει… καλοκαίρι

13:19 STORIES

ΤΟ ΜΠΙΦ LIVE: To Λιόλιος Gate συνεχίζεται!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας